Die schwule Vielfalt von L.A.

Für die 18. Ausgabe seines queeren Fotomagazins "Elska" ist Herausgeber Liam Campbell in die kalifornische Metropole Los Angeles gereist - und fand diverse Männer jenseits aller Klischees.



"Wir bekamen viele Anfragen von Lesern, mal nach L.A. zu kommen, aber wir hatten uns bislang immer widersetzt, weil wir die negativen Stereotypen über die Stadt im Kopf hatten", räumte Campbell gegenüber queer.de ein. "Wir befürchteten, dass sich das Bild der Angelenos als selbstverliebte Körperfaschisten bewahrheiten würde, was die Stadt unvereinbar mit unserem Magazin macht, das Unvollkommenheit und verschiedene Arten von Schönheit zelebriert."



Doch das Gegenteil war der Fall: Die Los-Angeles-Ausgabe von "Elska" ist eine der vielfältigsten in der Geschichte des queeren Fotozines. Insgesamt 17 "Locals" stellt Campbell in seinem neuen Heft vor. Neben den Porträts, die sowohl in den eigenen Wohnungen als auch auf der Straße entstanden, erzählen die Männer ihre persönlichen Geschichten vom Überlebenskampf in der Glitzermetropole. Wie in den meisten Ausgaben, haben sich viele der Hobby-Models komplett ausgezogen - eine Auswahl der Fotografien zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Schwulen. Die früheren Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Toronto, Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt und zuletzt in Perth.



Das Los-Angeles-Heft mit 184 Seiten im A5-Format kann für 18,50 US-Dollar (15,89 Euro) über die Homepage bestellt werden. Eine E-Version ist für 14 Dollar (12,03 Euro) erhältlich. Für 29,50 Dollar (25,34 Euro) gibt es beide Ausgaben - und das E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus Los Angeles. (cw)











