Das ist die coolste Pride-Kollektion!

06. Juli 2018, noch kein Kommentar

Bild: #prouder-Sneaker von Naomi Campbell

Zum CSD in London haben internationale Promis von Naomi Campbell bis David Beckmann dem Adidas-Sneaker "Samba" ein queeres Makeover verpasst - die Unikate kann man auf Ebay ersteigern.



An der einzigartigen Pride-Kollektion unter dem Hashtag #prouder beteiligten sich außerdem u.a. Kate Moss, Debbie Harry, Marc Jacobs, Elton John, Boy George, Ian McKellen und Amanda Lepore. Organisiert wurde sie von DJ Fat Tony im Auftrag des deutschen Sportmodeunternehmens.



#prouder-Sneaker von Marc Jacobs



#prouder-Sneaker von Amanda Lepore

Die queeren Adidas-Sneaker kann man noch bis 10. Juli in der HENI Gallery in London-Soho besichtigen - und noch bis 13. Juli auf Ebay auf sie bieten. Die Erlöse fließen komplett an den Albert Kennedy Trust, der sich für obdachlose LGBTI-Jugendliche engagiert. (cw)



#prouder-Sneaker von David Beckham



#prouder-Sneaker von Boy George















