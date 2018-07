Wellenreiter zum Verlieben

07. Juli 2018, noch kein Kommentar

In seinem neuen Bildband "Surf Tribe" präsentiert der belgische Fotograf Stephan Vanfleteren über 300 Porträts von professionellen wie Hobby-Surfern.



In seinen einfühlsamen Schwarz-weiß-Aufnahmen zeigt Vanfleteren den Menschen hinter dem Surfer in all seiner Stärke und Verletzlichkeit. Seine Porträtserie dringt in das wahre Herz der Surfkultur ein: die Liebe zum Wasser, die Sucht nach den Wellen und die Leidenschaft für die Brandung.



Man spürt: Es geht um den Moment der Bedeutungslosigkeit, den Surfer fühlen, wenn sie mit den Naturgewalten konfrontiert werden. Es geht um gewonnene und verlorene Schlachten, sowohl mit anderen Wellenreitern als auch mit sich selbst.



Einige weitere Porträts aus "Surf Tribe" zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Eine englischsprachige Ausgabe des 400 Seiten starken Fotobuches ist Ende Juni im belgischen Verlag Cannibal Publishing erschienen. In Deutschland ist der Hardcover-Band ab 52,25 Euro am günstigsten bei amazon.de erhältlich. (cw)













