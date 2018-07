Eine Entscheidung, die die Welt veränderte

11. Juli 2018, noch kein Kommentar

Die Bildagentur Shutterstock feiert ihren 15. Geburtstag mit 15 Postern zu historischen Ereignissen - darunter die Ehe für alle.



Das Motiv von Jim Harrison zeigt zwei in die Höhe gerissene Arme mit Eheringen, umrahmt von einem Regenbogenfeuerwerk, und erinnert an die 2015 vom Supreme Court angeordnete nationale Eheöffnung in den USA.

"Um unser Jubiläum zu feiern, haben wir einen Blick zurückgeworfen, wie sich die Welt in den letzten 15 Jahren verändert hat, von tiefgreifenden politischen Ereignissen über monumentale wissenschaftliche Entdeckungen bis zu neuen Technologien, die unser Leben beeinflussen", erklärte die Microstock-Agentur. Die 15 Poster wurden ausschließlich mit Material aus der Shutterstock-Sammlung von über 200 Millionen Bildern gestaltet.



Zwei Motive haben sogar deutsche Bezüge: Für das Jahr 2005 wählte Shutterstock die Wahl von Angela Merkel als erster Frau zur Bundeskanzlerin, und das Poster für 2014 erinnert an den deutschen Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien.



Alle Motive kann man sich hier anschauen. (mize)









