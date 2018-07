Parkplätze (nicht nur) für Regenbogenfamilien

13. Juli 2018, noch kein Kommentar

Um die Vielfalt heutiger Familienmodelle abzubilden, wurden die Familienparkplätze im Parkhaus des Westfield Shopping Centre in London umgestaltet.



Neben dem klassischen Symbol aus Vater, Mutter und Kinderwagen gibt es nun auch Lesben und Schwule mit Nachwuchs, Alleinerziehende oder Patchworkfamilien.

Hinter der Aktion steckt der schwedische Autobauer Volvo, der seinen neuen V60 in Großbritannien in Kooperation mit Westfield als "The new family model" bewirbt. 65 Prozent der Familien im Königreich gelten als "nicht-traditionell", heißt es im dazugehörigen Kampagnenvideo der Werbeagentur Grey London:

Auch der begleitende TV-Spot für den Volvo V60 rückt u.a. Regenbogenfamilien in den Mittelpunkt:

Die Logos für die zeitgemäßen Familienparkplätze wurden von Volvo selbst gestaltet. Wir finden: eine nachahmenswerte Aktion für alle Parkhäuser! (mize)













