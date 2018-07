18. Juli 2018, noch kein Kommentar

Nicht erst seit der Neuauflage nach zehn Jahren gilt "Will & Grace" als queere Kultserie - mit deiner Unterstützung kann man mit den vier Hauptdarsteller*innen künftig sogar spielen!



Ein Fan der Sitcom hat nicht nur Will Trumans Apartment 9c am 155 Riverside Drive in New York City aus Lego nachgebaut, sondern auch Will, Grace, Jack und Karen als Lego-Figuren kreiert. Sein Projekt stellt er seit einigen Tagen bei "Lego Ideas" vor.

Schon vor längerer Zeit hat das Spielzeug-Unternehmen eine offizielle Online-Anlaufstelle geschaffen, wo Fans neue Puppen und Szenen vorschlagen können - auf diese Weise wurde beispielsweise bereits "The Mini-Big Bang Theory" produziert. Vor "Will & Grace & Lego" gab es auch schon Vorschläge für die "Lego Golden Girls" und "Ru Paul's Brick Race".



Wenn 10.000 Unterstützer*innen für ein Projekt zusammenkommen, prüft der dänische Bausteinkonzern die technische wie rechtliche Umsetzbarkeit. (cw)









-w-