Homofeindliche Rhetorik

Poggenburg: LGBTI-Toleranz schadet Kinderseelen

André Poggenburg nutzte die Strafanzeige von Olivia Jones zu weiterer Hetze gegen gleichgeschlechtliche Paare, die nicht der Normalfall seien

Der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt hetzt nach der Strafanzeige von Olivia Jones unvermindert weiter – wie Björn Höcke kritisiert er zugleich "anstößige" CSDs.



Von Norbert Blech



Die Landesregierung Sachsen-Anhalt setze sich mit einem Aktionsprogramm für die Akzeptanz von LSBTTI "nicht gegen Diskriminierung von Minderheiten ein, sondern gefährdet unter dem Druck von Lobbyverbänden die Seelen unserer Kinder". Das behauptete der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Magdeburger Landtag, André Poggenburg, am Donnerstag in einer Pressemitteilung und einem Facebook-Post unter der Überschrift "Keine Frühsexualisierung unserer Kinder".



Damit reagierte der 41-Jährige auf eine Strafanzeige der Drag Queen Olivia Jones, die ihm vorgeworfen hatte, Materialien für Kitas und Schulen (inklusive eines von ihr verfassten Kinderbuches), die über Schwule, Lesben oder Transsexuelle altersgerecht aufklären sollen, geradezu als Kindesmissbrauch zu denunzieren. Die Partei hatte dazu geschrieben: "Die AfD wird sich intensiv gegen diese ideologische, unverantwortliche Verblendung wehren. Für uns zählen Wohlbefinden und seelische Unversehrtheit unserer Kinder mehr als unsinnige und übertriebene Forderungen von Schwulen- und Lesbenverbänden."







Ein harmloser Kita-Koffer zur Aufklärung über LGBTI, hier aus Rheinland-Pfalz, wird von der AfD als "Früsexualisierung" bekämpft

Fortsetzung nach Anzeige

Die Ehe für alle als Konkurrenz zur Familie

Poggenburg zeigte sich von der Anzeige und der Argumentation von Jones unbeeindruckt: "Die AfD-Fraktion spricht sich entschieden gegen jede Frühsexualisierung unserer Kinder aus", hetzte er erneut. "Wir brauchen weder Kita-Koffer noch irgendwelchen Sexualaktionismus, mit dem schon Drei- bis Achtjährige in Kitas und Grundschulen mit sexuellen Inhalten und Ansichten konfrontiert werden. Dies läuft dem natürlichen Schamgefühl von Kindern völlig zuwider und verstört diese."Kleinkinder bräuchten keine "Aufklärungskampagnen zu Homo- und Transsexualität unter dem Deckmantel von Toleranzerziehung", so Poggenburg weiter. "Durch dieses Aktionsprogramm wird Kindern vermittelt, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften der Normallfall seien. Das Gegenteil ist aber der Fall: Es gibt eine kleine Prozentzahl an homo- oder transsexuellen Menschen, die selbstverständlich die gleichen Rechte haben wie alle anderen auch. Das klassische Familienbild als Keimzelle der Gesellschaft ist in Deutschland trotzdem der Normalfall und bedarf keiner genderkonformen Richtigstellung." Bei der Anzeige handele es sich um "Eigen-PR eines Homolobbyisten", der sein Buch verkaufen wolle.

Bereits am Mittwoch hatte Poggenburg in einer einstündigen Interview-Sendung des MDR-Jugendsenders "Sputnik" über Homosexualität gesprochen (ab 25:30) und gemeint: "Das muss jeder ausleben können – und glücklich werden können – wie er möchte". Auf den Hinweis der Moderatorin, dass man ja gerade dass verhindere, wenn man die Ehe für alle ablehne, meinte er: "Man braucht ja nicht die Ehe, um glücklich zu sein." Man könne Homo-Paaren Rechte zugestehen, aber die Ehe sei ein Rechtsbegriff und eine traditionelle Institution, die die AfD als "Keimzelle des Lebens" erhalten wolle.



Auf eine Zuhörerfrage, was die AfD zur Förderung der Toleranz gegenüber Homosexuellen tue, fiel Poggenburg zunächst nur die Interessengemeinschaft der "Homosexuellen in der AfD" ein – das ist jene in solchen Fällen gerne bemühte absurde Truppe, die von Volker Beck als "Krebsgeschwür der Schwulenbewegung" spricht, den LSVD und die Aids-Hilfen als "linksgrüne Parasiten" bezeichnet und von homoerotisch angehauchten "Wandervogel"-Männerbünden träumt (queer.de berichtete). Wie wenig den AfD-Homos der Gedanke einer Toleranz am Herzen liegt, zeigt deren Facebook-Seite: Erst am Mittwoch wurde dort wieder ganz im Sinne der AfD homophobe Propaganda der "Demo für alle" verbreitet, die sich mit allerlei Verdrehungen gegen eine Schulerziehung zu Toleranz und Akzeptanz wehrt und es als "Indoktrination" bewertet, Homo- und Heterosexualität als gleichwertig dazustellen.







Poggenburg: CSD, nicht AfD-Hetze, schadet Homosexuellen



Im MDR-Gespräch führte Poggenburg weiter aus, dass, nur weil man nicht in jedem Punkt "Lobbygemeinschaften" folgen könne, etwa "bis zur Homo-Ehe", das nicht bedeute, dass man etwas gegen Homosexualität habe. "Wir gehen auch gegen jeden an und artikulieren uns gegen jeden, der sagt: Das darf es nicht geben. Weil jeder muss das frei entscheiden können."







Das Radio-Interview Poggenburgs wurde vom MDR auch als Video veröffentlicht, eine Sternstunde des Senders ist es nicht

Höcke: "Verantwortungsethik" wider Homo-Toleranz

Als kürzlich der AfD-Abgeordnete Andreas Gehlmann in einem Zwischenruf in Sachsen-Anhalts Landtag durchblicken ließ, dass er sich eine Bestrafung von Homosexualität wie in den Maghreb-Staaten wünsche, hatte Poggenburg ihn freilich verteidigt: Dieser Zwischenruf habe sich auf einen anderen Nebensatz bezogen, behauptete eine Pressemitteilung der Fraktion, Gehlmann habe lediglich gemeint, dass "tabuisiert sein soll, wer Homosexualität offen auslebt". Die AfD hielt es noch für mitteilungs-, nicht kritikwürdig, dass Gehlmann "uneingeschränkt" zu dieser Aussage stehe, "da er Sittenverfall und sogar allgemein offen ausgelebte Sexualität scharf ablehnt". Das offizielle Landtagsprotokoll, dass die AfD ändern lassen wollte, bleibt übrigens bei der Darstellung einer Kriminalisierungsäußerung ( queer.de berichtete ).Der (im übrigen in Bezug auf die sexuelle Orientierung problematischen) Aussage, jeder müsse selbst frei über sich entscheiden, widersprach Poggenburg in dem Interview dann auch noch selbst, in dem er intolerante Hetze als Kampf im Sinne der Betroffenen darstellte: "Wir haben den Christopher Street Day beispielsweise. Den lehnen wir ab. Den lehnen auch sehr viele Homosexuelle in unseren Reihen ab – weil der das Bild eigentlich verfälscht. Da haben Sie nämlich die ältere Frau Müller mit 60 Jahren: Die sieht das im Fernsehen und denkt: Das ist Homosexualität. Die weiß gar nicht, dass ihr Versicherungsmakler, der jedes Jahr zwei Mal zu ihr kommt, auch homosexuell ist – aber völlig unanstößig, das interessiert die gar nicht. Dieses Bild, finden wir, schadet den Homosexuellen, und da sollten sie mal selber drüber nachdenken."

Bereits am Dienstag hatte der AfD-Fraktionsvorsitzende in Thüringen, Björn Höcke, bei einem "Bürgerdialog" in Schöngleina bei Jena gemeint: "Wir haben eine ganz andere Familienpolitik als die Altparteien: Wir sind nicht willig, bei dem nächsten Christopher Street Day in München einen Wagen der AfD mitfahren zu lassen", sagte er unter Lachern und Beifall (Video, ab 3:20).







Höcke bei dem Auftritt in Schöngleina. (Bild: Youtube-Screenshot)

Die AfD sei "eine tolerante Partei" und es sei falsch, dass man etwas gegen Homosexuelle habe, so Höcke. "Aber wir sind eine Partei, die anders als die Altparteien von Verantwortungsethik, nicht von Gesinnungsethik, durchdrungen sind. Wir fragen tatsächlich danach […]: Wie kann man die Zukunft unseres Landes und Volkes sichern? Und deswegen sagen wir ohne Wenn und Aber Ja zur klassischen Familie – und das sind Vater, Mutter und möglichst viele Kinder".So macht sich das AfD-Spitzenpersonal über einen Einsatz von Parteien für Toleranz nicht nur lustig, sondern stellt ihn und letztlich auch Homosexualität geradezu als schädlich dar, als verantwortungslos und zukunftsfeindlich. Man kennt diese Argumentation aus vergangen erhofften Zeiten.