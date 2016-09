Sachsen-Anhalt

Grüne laden Olivia Jones in den Landtag ein

Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones hat 2015 das Kinderbuch "Keine Angst in Andersrum" veröffentlicht (Bild: (cc) avda-foto / flickr)

Nach der Strafanzeige der Dragqueen gegen die AfD organisiert die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt eine Lesung in Magdeburg.



Im Magdeburg könnte Olivia Jones bald auf den sachsen-anhaltinischen AfD-Partei- und Fraktionschef André Poggenburg treffen, den sie am Donnerstag wegen Volksverhetzung angezeigt hat (queer.de berichtete).



"Die grüne Landtagsfraktion hat Olivia Jones in den Landtag eingeladen, um ihr zu zeigen, dass die deutliche Mehrheit der Abgeordneten anders tickt und denkt als die AfD", erklärte der schwule Landesvorsitzende der Ökopartei, Christian Franke, am Freitag.



"Olivia Jones hat der AfD das freundliche Angebot gemacht, nach Sachsen-Anhalt zu kommen und aus ihrem Buch vorzulesen. Da die AfD aus Angst vor einem Kinderbuch dieses Angebot vermutlich nicht wahrnehmen wird, haben wir ihr angeboten, im Anschluss an den Besuch im Landtag eine öffentliche Lesung in Magdeburg zu organisieren."

Fortsetzung nach Anzeige

"Nur die AfD sexualisiert diese Diskussion"

Jones hatte im vergangenen Jahr das Kinderbuch "Keine Angst in Andersrum" veröffentlicht, das vom Landesgleichstellungsministerium zur Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Kitas und Schulen empfohlen wird (queer.de berichtete). Von der AfD wurde dies als "Frühsexualisierung" verunglimpft. "Die AfD wird sich intensiv gegen diese ideologische, unverantwortliche Verblendung wehren", hieß es in einem Facebook-Post der rechten Partei. Nach der Strafanzeige hatte Poggenburg die Hetze sogar noch verstärkt und von einer Gefahr für "die Seelen unserer Kinder" gesprochen. (queer.de berichtete).



"Die Informationsbroschüre für Kindergärten und Grundschulen hat nichts anderes im Sinn, als Kinder für unterschiedliche Familienformen zu sensibilisieren. Genau dazu dient auch das Buch 'Keine Angst in Andersrum' von Olivia Jones", konterten die Grünen am Freitag. "Nur die AfD sexualisiert diese Diskussion. Warum Herr Poggenburg beim Thema Liebe und Partnerschaft direkt an Sex denken muss, ist uns ein Rätsel." (mize)