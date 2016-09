Wahlkampf

Bill Clinton: Amerika ist weniger rassistisch, sexistisch und homophob



Bill Clinton möchte an der Seite seiner Frau erneut ins Weiße Haus einziehen (Bild: flickr / Kate Wellington / cc by 2.0)

Im Interview mit der Comedy-Newssendung "Daily Show" mit Trevor Noah zeigte sich Bill Clinton überzeugt, dass sich sein Land in den letzten Jahrzehnten Fortschritte beim Kampf gegen gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit gemacht hat:

Amerika hat es sehr weit gebracht: Wir sind weniger rassistisch, weniger sexistisch, weniger homophob und sind weniger feindlich gegen bestimmte Religionen eingestellt, als wir es waren. Wir haben ein Vorurteil, das uns bleibt: Wir wollen um niemanden herum sein, der nicht unserer Meinung ist. [Lachen im Publikum] Die Leute lachen, aber nicht zu laut, weil sie wissen, dass ich die Wahrheit sage.





Clinton argumentierte, dass Demokraten und Republikaner immer polarisierter aufeinander schielten und es viel weniger Wechselwähler gebe.



Hier das Interview (Zitat ab 1:20):





Jimmy Fallon: Mind if I touch your moustache?



Adolf Hitler: *chuckles* Nein. — Vault Boy 69 (@aka_fatman) September 16, 2016 Twitter / aka_fatman

Wie wichtig die Late-Night-Shows während der US-Wahlen sind, zeigt auch ein Auftritt von Donald Trump am Donnerstag beim Marktführer "The Tonight Show" auf NBC. Moderator Jimmy Fallon fasste Trump dabei sehr sanft an – Gespräche über Homophobie oder Rassismus waren in der Sendung tabu, stattdessen war der Höhepunkt, als Fallon dem 70-Jährigen das Haar verwuschelte.Auf Twitter führte dieses Interview zu Irritationen – mit einigen Verweisen auf die deutsche Geschichte:Während die "Daily Show" nicht im deutschen Fernsehen gezeigt wird, läuft die gesamte "Jimmy Fallon"-Sendung mit Donald Trump am Freitagabend um 23.30 Uhr im ARD-Digitalsender One (mit deutschen Untertiteln). (dk)