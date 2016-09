> Home > Boulevard > Deutschland Heute, 13:09h Teilen: | Entgleisung auf Twitter Johannes Kahrs bezeichnet Schülerin als "Schlampe" Der Hamburger SPD-Politiker Johannes Kahrs ist seit 1998 stets direkt gewähltes Mitglied des Bundestages. Er ist Beauftragter seiner Fraktion für die Belange von Lesben und Schwulen (Bild: Frank P. Wartenberg) Der SPD-Bundestagsabgeordnete hat eine Teilnehmerin einer Berlin-Fahrt auf Twitter als "Schlampe" bezeichnet. Seine Entschuldigung: "Ich war im Stress."



Der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs, Sprecher seiner Fraktion für Schwulen- und Lesbenpolitik, gehört mit fast 50.000 Tweets zu den mitteilungsbedürftigsten Politikern auf Twitter. Fast täglich meldet er sich mit einem "Moin" bei seinen über 9.000 Followern, oft aus dem ICE aus oder in die "schönste Stadt der Welt". Womit der 53-Jährige die Hanse- und nicht die Hauptstadt meint.



Doch nun hat Kahrs, wie die "Bild"-Zeitung am Samstag enthüllte, nicht nur über "traumschöne" Blicke aus seinem Hotelzimmer oder die großen Erfolge der SPD gezwitschert, sondern eine Schülerin der Hamburger Heinrich-Hertz-Schule in dem Kurznachrichtendienst als "Schlampe" bezeichnet. Das Boulevardblatt hat die Geschichte mit Screenshots belegt.



Was war passiert? Der SPD-Politiker, der bereits seit 1998 den Wahlkreis Hamburg-Mitte im Deutschen Bundestag vertritt, hatte – das ist nach Twitter sein zweites Hobby – 145 Schüler zu einer aus Steuergeldern finanzierten Tagesfahrt nach Berlin eingeladen. Im Bus entstand ein Selfie von Kahrs und einem seiner Mitarbeiter, das von diesem getweetet wurde; im Hintergrund war ein blondes Mädchen zu sehen. "Und die Blondine freut sich aufs Foto zu kommen", kommentierte ein dritter User. Kahrs Antwort darauf: "Schlampe halt." Fortsetzung nach Anzeige





Kahrs: "Ich hätte das nicht tun dürfen" Das Bild mit allen Kommentaren ist längst gelöscht. Nach Beschwerden der Schülergruppe habe er sich sofort entschuldigt, versicherte Kahrs. "Ich habe das nachher vor allen Schülern im Plenarsaal noch einmal persönlich wiederholt. Ich hätte das nicht tun dürfen", so der Bundestagsabgeordnete gegenüber der "Bild"-Zeitung. Zu seiner Verteidigung meinte er: "Ich war im Stress." Außerdem habe es sich um ein "Missverständnis" gehandelt. Mit "Schlampe" habe er nicht die Schülerin, sondern seinen Mitarbeiter gemeint.



Bereits vor zwei Jahren hatte es einen Twitter-"Skandal" um Johannes Kahrs gegeben. Im Sommerloch 2014 hatte ihm der sonst seriöse Berliner "Tagesspiegel" vorgeworfen, das sich unter den damals fast 1.400 Twitter-Kanälen, die er verfolgte, auch welche mit pornografischem Inhalt befänden. Der SPD-Politiker machte daraufhin rund 30 Verknüpfungen rückgängig (queer.de berichtete).



Die damalige Enthüllung hatte auch seine guten Seiten: So war Kahrs bei der Twitter-Durchsicht aufgefallen, dass er versehentlich sogar der AfD gefolgt war – und korrigierte dies sofort. Vielleicht sorgt ja nun auch die "Schlampen"-Affäre für etwas gehaltvollere Tweets des SPD-Politikers… (mize)

