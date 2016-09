Abgeordnetenhauswahl 2016

Berlin: Große Koalition verliert Mehrheit





In der Hauptstadt verlieren vor allem SPD und CDU Stimmen. AfD und FDP sind im nächsten Abgeordnetenhaus vertreten, die Piraten nicht.



In Berlin hat die Große Koalition unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), der das Amt im Dezember 2014 von Klaus Wowereit übernommen hatte, nach der Abgeordnetenhauswahl vom Sonntag keine Mehrheit mehr.



Laut der zweiten Hochrechnung der ARD stimmten 22,8 Prozent der Berliner für die SPD; die weiterhin stärkste Partei verlor 5,5 Prozent. 5,5 Prozent weniger erhielt auch die CDU unter Spitzenkandidat Frank Henkel (17,9 Prozent, ihr schlechtestes Ergebnis). Für Müller bietet sich damit eine Koalition mit den Grünen unter Ramona Pop (16,4 Prozent, -1,2) und den Linken (16,2, +4,5) an, die vom offen schwulen Politiker Klaus Lederer angeführt werden.



Die Piraten, die 2011 8,9 Prozent der Stimmen erhalten hatten, fliegen mit 1,7 Prozent aus dem Abgeordnetenhaus, während die FDP nach dem 1,8-Prozent-Tief vor fünf Jahren mit 6,4 Prozent in das Parlament zurückkehrt (was eine Koalition aus SPD, CDU und FDP ermöglichen könnte). Die AfD schafft mit 12,2 Prozent den Sprung in ihr zehntes Landesparlament. Bei den Europawahlen im Mai 2014 hatten die Rechtspopulisten in Berlin 7,9 Prozent geholt, bei den Bundestagswahlen 4,9 Prozent der Zweitstimmen.





Auswirkungen auch auf Bezirks- und Bundespolitik

Insgesamt waren rund 2,5 Millionen Berliner zu der Wahl aufgerufen, 14.000 mehr als bei der letzten Wahl 2011 – die Hauptstadt wächst. Gegen 16 Uhr hatte die Wahlbeteiligung bei 53,1 Prozent gelegen, 7,1 Prozent mehr als 2011. Medien berichteten über teils lange Schlangen an den Wahllokalen. Auch hatten 21 Prozent der Wahlberechtigten einen Antrag auf Briefwahl gestellt, ein Rekordergebnis.



Zeitgleich zum Abgeordnetenhaus wählten die Berliner mit einer dritten Stimme die Zusammensetzung der acht Bezirksversammlungen. Hier gilt eine 3-Prozent-Hürde und es durften auch Jugendliche ab 16 und in der Stadt gemeldete EU-Ausländer abstimmen. In einigen Bezirken könnte die AfD Stadträte stellen, also als gewählte Beamten bzw. Dezernenten erstmals in Deutschland politische Verantwortung übernehmen. Prognosen zu dieser Wahl wird es zunächst nicht geben, das Wahlamt wird auf seiner Wahl-Ergbnisseite die Stimmen im Laufe des Abends zusammenzählen.



Eine neue rot-rot-grüne Landesregierung könnte die LGBT-Politik des Landes neu beleben – auch im Bund: Ohne CDU-Beteiligung in Berlin würde die Union ihre Blockademehrheit im Bundesrat, die sie durch Schwarz-Grün in Baden-Württemberg erhalten hat, wieder verlieren – zumindest bis im nächsten Frühjahr die letzten Wahlen vor der Bundestagswahl anstehen: im Saarland (26. März), in Schleswig-Holstein (7. Mai) und in Nordrhein-Westfalen (14. Mai). Die Große Koalition Berlins hatte einen Antrag der Länderkammer zur Ehe-Öffnung für schwule und lesbische Paare nicht unterstützt.



Zuvor hatte eine Basisabstimmung unter CDU-Anhängern keine Mehrheit für die Ehe für alle ergeben. Bei einer Befragung der Wahlkandidaten durch abgeordnetenwatch.de hatten sich nur 45 Prozent der CDU-Kandidaten für die Gleichstellung ausgesprochen (queer.de berichtete).



Bei der AfD sprachen sich gar nur 16 Prozent der Kandidaten für die Ehe für alle aus. Bei den Wahlprüfsteinen des LSVD schnitten die Rechtspopulisten am schlechtesten ab: Die Berliner AfD spricht sich u.a. gegen die Ehe für alle, einen im Grundgesetz verankerten Schutz vor Diskriminierung und eine Schulaufklärung über Homo- und Transsexualität aus (queer.de berichtete). Dennoch warb die rechte Partei mit einem ausländerfeindlichen Plakat gezielt um die Stimmen von Lesben und Schwulen (queer.de berichtete). Am Sonntag wurde bekannt, dass der AfD-Kandidat Jörg Sobolewski, der auf Listenplatz 24 einen Einzug in das Abgeordnetenhaus verpasste, als Burschenschaftler eine Regenbogenflagge verbrannt haben soll (queer.de berichtete).



LSVD bedauert AfD-Erfolg



Der Vorstand des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg ließ am Sonntag verbreiten, er bedauere den Einzug der AfD in das Berliner Abgeordnetenhaus und dass die Partei Stadträte stellen werde. "Die AfD schürt Ängste und gefährdet den sozialen Frieden in der Stadt", so LSVD-Sprecher Jörg Steinert. "Sie ist kein glaubwürdiger Partner bei der Bewältigung von Integrationsproblemen, sei es im Kampf gegen Islamismus, Zwangsverheiratungen oder Homosexuellenfeindlichkeit. Sie vertritt eine rückwärtsgewandte Familienpolitik, spricht Homosexuellen gleiche Rechte ab und diffamiert Aufklärungsarbeit in Schulen als 'Frühsexualisierung'."



Der LSVD werde in der kommenden Legislaturperiode darauf drängen, dass alle zwölf Berliner Bezirke auch zukünftig die Regenbogenflagge hissen. "Im Koalitionsvertrag auf Landesebene muss es zudem endlich ein klares Bekenntnis zur Ehe für alle geben", so Steinert. "Der Berliner Senat wird auch im konkreten Verwaltungshandeln noch deutlicher als zuvor Verantwortung übernehmen müssen, so zum Beispiel bei der Instandhaltung des Gedenkortes für die erste Homosexuellenbewegung am Magnus-Hirschfeld-Ufer."



Artikel wird aktualisiert