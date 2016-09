Künstliche Befruchtung

Schwuler fordert Vaterschaft für Embryonen

Vaterloses Embryo (etwa sechs Wochen) im Bauch der Mutter (Bild: (cc) lunar caustic / wikipedia)

Ein verpartnerter Mann aus Neuss will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, damit er als Vater seiner in den USA eingefrorenen Embryonen anerkannt wird.



Das höchste deutsche Gericht soll darüber entscheiden, ob auch für Embryonen eine rechtliche Vaterschaft anerkannt werden kann. Für dieses Ziel kämpft seit mehreren Jahren der verpartnerte Neusser Axel Haase mit einer Klage durch alle Instanzen, allerdings ohne Erfolg. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof am 24. August entschieden, dass nach deutschem Recht eine Vaterschaft grundsätzlich erst mit der Geburt erfolgt (Az. XII ZB 351/15).



Zusammen mit seinem Partner Jürgen zieht Haase unter anderem die drei Jahre alten Zwillinge Alisha und Anna groß, die mit Hilfe von Eizellspenden und einer Leihmutter geboren wurden. Bei der Befruchtung blieben neun Embryonen übrig, die in einer Fortpflanzungsklinik in Kalifornien eingefroren wurden.



Mit seiner Klage wollte Haase erreichen, dass er automatisch als sorgeberechtigt gilt, falls weitere Kinder aus diesen Embryonen entstehen sollten. Derzeit würde er nach deutschem Recht nicht automatisch als Sorgeberechtigter feststehen, beispielsweise wenn die Eizellenspenderin widersprechen sollte.

Reform des Embryonenschutzgesetzes gefordert

Das deutsche Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 sei veraltet, kritisierte Haase gegenüber der "Rheinischen Post" und forderte vom Gesetzgeber klare Regeln: "Seit rund 30 Jahren gibt es künstliche Befruchtung. Seitdem sind dabei eine Vielzahl von mehrere Tage alten überschüssigen Embryonen entstanden, die irgendwo eingefroren lagern." Es könne doch nicht sein, "dass der deutsche Gesetzgeber sagt: 'Geh doch ins Ausland und mach' da, was du willst.' Schließlich kommen die Paare mit den im Ausland geborenen Kindern ja wieder nach Deutschland zurück".



Trotz des Rechtsstreits freuen sich die Haases auf bereits neuen Nachwuchs: "Zwei von neun Embryonen, die bisher in einer Fortpflanzungsklinik in Kalifornien eingefroren waren, sind seit Anfang September im Bauch einer Leihmutter", erklärte der Neusser gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Die ersten Schwangerschaftstests sind positiv verlaufen. Wir warten auf den ersten Herzschlag."



Die anderen sieben Embryonen waren laut "Rheinischer Post" nicht lebensfähig. An der angekündigen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ändert dies jedoch nichts. Es gehe ums Prinzip, meinte Axel Haase. Er kämpfe für alle – homo- wie heterosexuellen – Paare, die sich für eine künstliche Befruchtung entscheiden. (cw)