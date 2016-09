Abgeordnetenhauswahl 2016

Berlin: Das sind die schwulen und lesbische Abgeordneten

Diese Politiker gehören zu den 160 Parlamentariern, die in den kommenden fünf Jahren die Geschicke Berlins mitbestimmen werden: Anja Kofbinger (Grüne), Tom Schreiber (SPD), Klaus Lederer (Linke), Stefan Evers (CDU), Frank-Christian Hansel (AfD)

Mehrere schwule und lesbische Politiker sind erneut im Berliner Stadtparlament vertreten, darunter auch ein AfD-Politiker. Auch zwei queere Bezirksbürgermeister können voraussichtlich weitermachen.



Von Dennis Klein



Zum ersten Mal stand in Berlin in diesem Jahrtausend nicht Klaus Wowereit zur Wahl. Dennoch konnten am Sonntag viele offen schwule und lesbische Kandidaten ins Parlament einziehen, insbesondere aus den drei wahrscheinlichen Regierungsparteien SPD, Linke und Grüne. So gewann bei der Ökopartei erneut Anja Kofbinger ihren Wahlkreis deutlich. Die 56-Jährige erhielt in ihrem Wahlkreis in Neukölln 31,8 Prozent der Erststimmen und setzte sich gegen die lesbische SPD-Politikerin Nicola Böcker-Giannini durch, die mit 22,2 Prozent auf dem zweiten Platz landete und den Einzug ins Parlament verpasste.



Der queerpolitische Sprecher Thomas Birk, der seit 2005 im Abgeordnetenhaus vertreten war, war nicht mehr zur Wahl angetreten. Auch der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Dirk Behrendt zog sich aus dem Parlament zurück. Er hatte seinen Wahlkreis Friedrischshain-Kreuzberg 2 vor fünf Jahren noch mit rund 50 Prozent der Stimmen gewinnen können – damals erzielte er das beste Wahlkreisergebnis.



Dagegen konnten der schwule Landesparteichef Daniel Wesener und Sebastian Walter, der Sprecher der grünen Bundesarbeitsgemeinschaft Schwulenpolitik, über die Landesliste der Ökofraktion ins Abgeordnetenhaus einziehen. Wesener, der dem linken Parteiflügel angehört, führt die Berliner Grünen bereits seit 2011 an der Seite von Bettina Jarasch. Walter setzte sich im Wahlkampf besonders intensiv für mehr Engagement für LGBTI-Rechte ein. "Die rot-schwarze Koalition hat in den letzten fünf Jahren vor allem Desinteresse an queerer Politik gezeigt", beklagte der Neuparlamentarier vor der Wahl.

Ex-SPD-Chef Stöß nicht im Parlament

Bei den Sozialdemokraten verpasste der ehemalige SPD-Landesvorsitzende Jan Stöß den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Der offen schwule 42-Jährige, der die Hauptstadt-Sozialdemokraten von 2012 bis April 2016 anführte, unterlag mit 23,9 Prozent im Wahlbezirk Mitte 2 rund um Alexanderplatz und Unter den Linden Ex-Sozialsenatorin Carola Bluhm von der Linkspartei, die 27,9 Prozent der Stimmen erobern konnte.



Dagegen konnte sich sein schwuler Parteifreund Tom Schreiber im Wahlkreis Treptow-Köpenick 5 durchsetzen, wenn auch nur äußerst knapp: Er erhielt 26,3 Prozent der Stimmen, sein AfD-Konkurrent Martin Trefzer erreichte mit 24,8 Prozent den zweiten Platz. Schreibers Vorsprung betrug ganze 307 Stimmen.



In Fragen der LGBT-Politik hatte er oft mit dem schwulen christdemokratischen Kandidaten Stefan Evers zusammengearbeitet, der über die CDU-Bezirksliste Charlottenburg-Wilmersdorf wieder ins Parlament einzieht.

Linken-Chef Klaus Lederer erneut im Parlament

Bei den Linken konnte der schwule Landesparteichef und Spitzenkandidat Klaus Lederer über die Landesliste erneut ein Mandat erobern. Ein Erfolg für den schwulen Politiker: Seine Partei, die als einzige alle LSVD-Wahlprüfsteine erfüllte, kann sich als anders als die restlichen großen Parteien über einen Stimmenzugewinn freuen.



Den Wiedereinzug ins Parlament schaffte am Sonntag auch der schwule Abgeordnete Hakan Taș, der über den zehnten Platz auf der Linken-Landesliste einzog. Auch Carsten Schatz bleibt weiter im Parlament vertreten. Der schwule Historiker, der 2013 ins Parlament nachrückte, konnte sich anders als vor fünf Jahren in seinem Wahlkreis in Treptow-Köpenick mit hauchdünnem Vorsprung durchsetzen: Er überflügelte mit 25,5 Prozent der Erststimmen knapp die SPD-Konkurrentin Karin Zehrer, die 25,3 Prozent erhielt. Bei insgesamt 6.088 Stimmen betrug sein Vorsprung ganze 56 Stimmen.



Bereits bei den letzten Wahlen 2011 war die Auszählung für Schatz eine Zitterpartie: Zunächst erschien es am Wahlabend so, als ob er seinen Wahlkreis gewinnen konnte – zwei Tage später gab der Landeswahlleiter aber bekannt, dass die Ergebnisse von SPD und Linkspartei vertauscht worden seien. Damit verpasste er den Einzug (queer.de berichtete). Nach dem Tod von Lothar Bisky rückte er nachträglich ins Parlament ein und wurde damit der erste offen HIV-positive Landesabgeordnete in Deutschland (queer.de berichtete).



Auch die rechtspopulistische AfD schickt einen offen schwulen Kandidaten ins Abgeordnetenhaus: Das ehemalige SPD-Mitglied Frank-Christian Hansel zog über die Landesliste ins Parlament ein. Der Unternehmensberater war bei der queeren Wahldebatte der Zeitschrift "Männer" vor wenigen Wochen mit wenig Unterstützung für die Bewegung aufgefallen: Er sagte damals, dass LGBTI-Rechte "Luxusprobleme" seien. Außerdem behauptete er ohne Ironie, dass niemand in der AfD homophob sei (queer.de berichtete). Zur Verbrennung einer Regenbogenfahne durch einen AfD-Mitkandidaten, der den Einzug ins Parlament verpasste, hat er sich freilich bislang nicht geäußert. Der 1964 in Wiesbaden geborene Politiker wird als möglicher Parlamentarischer Geschäftsführer in der AfD-Fraktion gehandelt.



Auf eine schillernde Figur muss das Abgeordnetenhaus künftig verzichten: Der Piratenpolitiker Gerwald Claus-Brunner ist nicht mehr im Parlament vertreten, nachdem seine Partei auf zwei Prozent abgestürzt ist. Der langhaarige Elektriker, der sich auf seiner Website als bisexuell bezeichnete ("95% schwul / 5% hetero"), ist besonders wegen seiner Latzhose und seinem Palästinensertuch über dem Kopf im Parlament aufgefallen – und wegen parteipolitischer Querelen: Anfang des Jahres wäre er fast aus der Piraten-Fraktion ausgeschlossen worden. Grund sollen "verbale Angriffe auf Angestellte und Mitglieder der Fraktion" gewesen sein (queer.de berichtete).



Reinhard Naumann und Monika Herrmann bleiben wohl Bezirksbürgermeister



Einen Erfolg für einen führenden schwulen Politiker gab es auch auf Bezirksebene: Charlottenburg-Wilmersdorf wird voraussichtlich seinen schwulen Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) behalten. Allerdings hat Rot-Grün mit 27 der 55 Sitze in der Bezirksverordnetenversammlung die eigene Mehrheit verloren und braucht für die Wiederwahl des früheren Schwusos-Landesvorsitzenden eine weitere Stimme. Seine Sozialdemokraten blieben trotz leichter Verluste mit 25,1 Prozent stärkste Kraft im Bezirk. In einer ersten Reaktion freute sich Naumann insbesondere über das "unterdurchschnittliche Ergebnis" der AfD, die im Bezirk unter zehn Prozent blieb.



Auch die lesbische Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) wird wohl in Friedrichshain-Kreuzberg ihr Amt halten können. Ihre Partei büßte zwar rund drei Prozentpunkte ein und erreichte in der Bezirksverordnetenversammlung nur noch 32,7 Prozent, bleibt aber mit deutlichem Abstand vor Linken (20,8 Prozent) und SPD (17,2 Prozent). "Friedrichshain-Kreuzberg wird weiter ein linker Bezirk sein, in dem linke Politik gemacht wird", sagte Herrmann nach der Wahl.