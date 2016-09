Kampagne "Mann, gib dich nicht geschlagen"

Häusliche Gewalt: Bald Schutzwohnungen für Männer in Sachsen

Frank Scheinert, Leiter der Landesfachstelle Männerarbeit Sachsen, und Schirmherrin Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, präsentieren Motive der Kampagne "Mann, gib dich nicht geschlagen" (Bild: Landesfachstelle Männerarbeit Sachsen)

In Chemnitz, Dresden und Leipzig soll es künftig Schutzwohnungen auch für Schwule geben, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden.



Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping (SPD) kündigte am Montag spezielle Einrichtungen für Männer an, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden. In Dresden und Leipzig sollen entsprechende Schutzwohnungen noch im Herbst eröffnet werden. Später soll es auch ein Angebot in Chemnitz geben.



Häusliche Gewalt könne nicht nur in einer heterosexuellen Ehe, sondern auch in einer schwulen Beziehung vorkommen, erklärte Köpping zum Auftakt der Kampagne "Mann, gib dich nicht geschlagen" der Landesfachstelle Männerarbeit Sachsen. Die Ministerin hat die Schirmherrschaft über die Initiative übernommen, die unter anderem mit Plakaten über das Thema aufklären und sensibilieren soll. "Es passt nicht ins Rollenbild – der erschöpfte oder gar geschlagene Mann. Dabei kommen auch Männer ins Trudeln. Sie sind belastet von der Hektik des Alltags, von den Anforderungen auf Arbeit und in der Familie."



Die Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt gegen Männer sei groß, erklärte die Landesfachstelle Männerarbeit Sachsen: "Die Zahlen schwanken zwischen fünf Prozent häusliche Gewalt anzeigenden Männern in Sachsen bis zur 25 Prozent tatsächlicher Gewalterfahrnis von Männern laut verschiedenen Studien." Im Vorjahr hätten sich in Dresden 36 Männer zu dem Thema beraten lassen, in Leipzig 27.



Im Doppelhaushalt 2017/18 sind in Sachsen für die Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor häuslicher Gewalt rund 3,6 Millionen Euro eingeplant – davon etwa 100.000 Euro für betroffene Männer. (cw)