> Home > Liebe > Sextrends

powered by Heute, 10:17h Teilen: | Safer Sex Umfrage: Der Kauf von Kondomen ist vielen noch immer peinlich Seit Jahrzehnten werben Safer-Sex-Kampagnen für das Kondom – ein selbstverständliches Produkt wie Zahnpasta oder Haargel ist es scheinbar dennoch nicht geworden (Bild: (cc) Tomizak / flickr) Jeder fünfte Deutsche zwischen 18 und 30 Jahren empfindet es als unangenehm, im Drogeriemarkt Gummis auf das Einkaufsband zu legen.



Erst die Scham, dann das Vergnügen: Nach wie vor ist vielen Deutschen der Kauf von Kondomen peinlich – das zeigt eine repräsentative Umfrage von mafo.de im Auftrag des Online-Shops mein-kondom.de. Gerade jungen Menschen ist es unangenehm, wenn sie im Drogerie- oder Supermarkt zu Präservativen greifen.



Aufklärungskampagnen zieren seit Jahrzehnten Plakate, Werbespots animieren zu Safer Sex – beim Thema Verhütung auch vor HIV wird schon lange kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Jüngste Umfragewerte zeigen aber, dass mehr als jedem zehnten Deutschen der Kauf von Präservativen unangenehm ist. Überraschend dabei: In der jüngeren Altersklasse zwischen 18 bis 30 Jahren schämt sich rund jeder Fünfte (18,7 Prozent) beim Griff zu Kondomen, bei den 31-45-Jährigen ist es noch etwa jeder Zehnte (11,2 Prozent). Bei den über 45-Jährigen empfinden nur noch rund 7,2 Prozent den Kauf als peinlich. Fortsetzung nach Anzeige





Hessen schämt sich am meisten, Berlin bleibt entspannt Auch von Bundesland zu Bundesland gibt es Unterschiede. Den sonst eher als offenherzig geltenden Hessen ist der Kondomkauf mit Abstand am unangenehmsten. Mehr als jeder Fünfte verspürt beim Erwerb von Präservativen ein unangenehmes Gefühl. Auch in Sachsen-Anhalt (20,8 Prozent), dem Saarland (20 Prozent) und in Sachsen (17,6 Prozent) ist es für die Menschen ein eher beschämendes Szenario.



In Berlin zeigen sich die Menschen wesentlich lockerer, wenn sie Gummis aufs Einkaufsband legen. Nur 6,6 Prozent schämen sich dabei. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (6,7 Prozent), Bremen (7,1 Prozent) und Schleswig-Holstein (8,8 Prozent) ruft der Kauf von Kondomen kaum mehr ein Peinlichkeitsgefühl hervor. In der Umfrage wurde nicht zwischen hetero- und homosexuellen Gummi-Käufern unterschieden. (cw/pm)



Direktlink | Vielleicht sollte man diesen Spot von 1989 erneut senden Kommentare: Selbst kommentieren | Bisher keine Reaktionen Teilen: 19 3 1 Service: drucken | pdf | mailen Tags: kondome, präservative, scham, mafo.de Unterstützen: | Überweisung / Abo / weitere Infos

loading...

Reaktionen zu "Umfrage: Der Kauf von Kondomen ist vielen noch immer peinlich"

Bisher keine User-Kommentare