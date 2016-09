Dramatische Wendung

"Bild": Claus-Brunner soll vor Freitod Mann getötet haben

Gerwald Claus-Brunner soll vor seinem Selbstmord einen anderen Mann in den Tod gerrissen haben

Schwere Vorwürfe gegen den Piraten-Politiker: Bevor er sich das Leben nahm, soll er einen anderen Mann missbraucht und getötet haben.



Der frühere Berliner Piraten-Abgeordnete Gerwald Claus-Brunner soll einen Mann missbraucht und ermordet haben, bevor er sich mit einem Stromschlag das Leben nahm. Das berichtet die "Bild"-Zeitung (kostenpflichtig) am Dienstagnachmittag. Demnach soll es sich bei dem Opfer um einen 1987 geborenen Mann handeln.



Auch der "Tagesspiegel" berichtete von dem Verdacht der Polizei, dass der 44-jährige Politiker vor seinem Freitod ein solches Kapitalverbrechen begangen habe. Präzise Erkenntnisse seien allerdings erst nach Abschluss der Obduktion zu erwarten, so die Zeitung.



Laut "Bild" habe Claus-Brunner den Mann sexuell missbraucht und ihn anschließend in dessen Wohnung in Wedding erwürgt. Danach soll der Politiker die Leiche in seine eigene Wohnung gebracht haben. Der Mann wird als eher klein und zierlich beschrieben. Um wen es sich bei dem getöteten Mann handelt, ist nicht bekannt. Die Tat soll sich zudem schon vor mehreren Tagen ereignet haben.

Fortsetzung nach Anzeige

Die beiden Leichen wurden am Montag entdeckt

Die Leichen von Claus-Brunner und einem weiteren Mann waren am frühen Montagnachmittag in Brunners Wohnung in der Schönhauser Straße in Steglitz von der Polizei gefunden worden (queer.de berichtete). Die Polizei ging bei Claus-Brunner von Selbstmord aus, machte aber bislang keine Angaben zu dem anderen Toten. Einen Tag zuvor war Brunner und seine Piratenpartei bei den Wahlen auf unter zwei Prozent abgestürzt – er hat damit wie seine Fraktionskollegen sein Mandat verloren.







Die letzte Twitter-Nachricht, die Claus-Brunner vor seinem Tod verfasst hat.

Die Piratenpartei hatte den Tod ihres Abgeordneten am Montag bestätigt und erklärt, er habe an einer schweren Krankheit gelitten. Parteichef Bruno Kramm sagte, Claus-Brunner habe auch die Trennung von seinem langjährigen Freund zugesetzt ( queer.de berichtete ). (cw)