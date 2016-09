Homo-Hass

AfD-Abgeordneter bezeichnete Homosexuelle als "genetisch degeneriert"

Kay Nerstheimer war früher Division Leader der "German Defence League" und sitzt heute für die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus (Bild: AfD Lichtenberg)

Schwule und Lesben haben nach Ansicht des direkt gewählten Berliner Abgeordneten Kay Nerstheimer einen Gendefekt und sind pauschal eine Gefahr für Kinder.



Homosexuelle sind "unnormal", "widernatürlich" und "genetisch degeneriert". Mit solchen Beschimpfungen hatte der AfD-Politiker Kay Nerstheimer im Jahr 2014 im sozialen Netzwerk Facebook gegen Schwule und Lesben polemisiert, wie die Facebookgruppe Gegen die Alternative für Deutschland am Dienstag aufdeckte.



Nerstheimer ist erst am Sonntag ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt worden und dort einer von 25 Parlamentariern der Rechtspopulisten. Im Ostberliner Wahlkreis Lichtenberg 1 konnte er sich mit 26,0 Prozent das Direktmandat sichern.



In seiner Facebook-Tirade schrieb Nerstheimer unter anderem über Homosexuelle: "Die Natur sagt eindeutig, normal ist, was der Erhaltung der Art dient. Alles andere ist unnormal und und in diesem speziellen Fall genetisch gegeneriert! (sic!) Vor so etwas muß man Kinder SCHÜTZEN!!!!" Es habe seinen Sinn, dass die "degenerierte Spezies" sich nicht vermehren könne: "So löscht die Natur Fehler im Programm."



Er fuhr fort: "Gendefekt, degeneriert, egal wie man es dreht, es ist schlicht und ergreifend widernatürlich." Er selbst sieht sich dagegen als wertvollen Familienvater. Schwule und Lesben forderte er in dem Diskussion auf, dass sie ihre sexuelle Orientierung "einfach für sich behalten und es nicht immer so rausposauen" sollten. "Es ist kein Verdienst diesen Gendefekt zu besitzen", so Nerstheimer. "Also etwas leiser und die normalen Menschen nicht immer mit eurem Mist belästigen, dann klappt auch das Zusammenleben!"



Die homophobe Hetztirade stammt aus einem Kommentarthread vom 5. Dezember 2014 im Facebook-Profil der AfD-Politikerin Beatrix von Storch und bezieht sich auf eine Forderung des Grünenpolitikers Volker Beck, die Benachteiligung von Lebenspartnerinnen bei einer künstlichen Befruchtung zu beseitigen. Die Kommentare Nerstheimers sind dort weiterhin online.

Nerstheimer spielt Aussagen als "flappsige Antwort" herunter

Der Kommentarthread, in dem Nerstheimer ausfällig wurde Bild vergrößern

Selbst die sonst handzahme Gruppe "Homosexuelle in der AfD" hat nach den bekanntgewordenen Äußerungen Nerstheimers Konsequenzen gefordert: "Hier erwarte ich von Kay Nerstheimer eine Erklärung und eine Entschuldigung", meinte Gruppenchef Mirko Welsch am Mittwoch auf Facebook. "Solche dümmliche Phrasen sind nicht die AfD."



Nerstheimer hat Welsch inzwischen in seinem privaten Profil geantwortet: "Lieber Mirko, das war das Ergebnis eines längeren Hin und Her , welches dann immer absurder wurde in den Unterstellungen und Antworten. Es war dann nur noch nervig und deshalb dann meine flappsige Antwort. Es ging eigentlich am Anfang um das Aufdrängen der Minderheiten Meinung. Ganz ehrlich, es ist mir völlig egal wie jemand orientiert ist!! Er soll es aber bitteschön für sich behalten. Es interessiert niemanden und es ist auch keine Qualifikation für irgendwas. Ich bin dafür, das Lebenspartner füreinander Entscheidungen treffen können, das ist ja auch der Fall, aber absolut keine Gleichstelllung mit einem Ehepaar."



Erst vor drei Wochen hatte der schwule AfD-Kandidat Frank-Christian Hansel, der am Sonntag ebenfalls ins Abgeordnetenhaus gewählt worden ist, noch erklärt, dass niemand in der AfD homophob sei (queer.de berichtete). Bereits am Wochenende wurde diese Aussage aber allein in der Hauptstadt-AfD deutlich ad absurdum geführt, als Bilder auftauchten, die einen anderen AfD-Kandidaten beim Verbrennen einer Regenbogenfahne zeigen sollen (queer.de berichtete). Ohne Mandatsverzicht oder Rückttritten gewählter Bewerber hatte Jörg Sobolewski den Einzug über die Landesliste der Partei knapp verfehlt und zu dem Vorwurf bislang keine Stellung genommen.



Der 1964 geborene Nerstheimer stand schon in den letzten Wochen wegen seiner Rechtsaußen-Vergangenheit in der Kritik. So war bekannt, dass er im Jahr 2012 im Internet als Berliner Division-Leader der "German Defence League" auftrat und ankündigte, diese zur Miliz auszubauen. Die Organisation ist später in Verfassungsschutzberichten als rechtsextrem eingestuft worden.



Dem AfD-Landesvorstand war diese Vergangenheit bekannt, er sah darin aber offenbar kein Problem. Landeschef Georg Pazderski erklärte gegenüber "Spiegel Online", Nerstheimer sei schließlich aus der League "nach seiner eigenen Aussage […] 2012 ausgetreten, also noch vor Gründung der AfD im Jahr 2013 und vor der Beobachtung durch den Bremer Verfassungsschutz". Entgegen manchen Medienberichten gebe es bislang auch kein Ordnungsverfahren gegen den Neu-Abgeordneten. "Ich denke, Herr Nerstheimer hat sich glaubhaft vor seiner früheren Mitgliedschaft distanziert", so Pazderski gegenüber "Spiegel Online" über eine entsprechende Befragung im Landesvorstand. Man müsse Menschen eine "zweite Chance" geben.



Die "German Defence League" unterstützt noch heute in sozialen Netzwerken die AfD. Und noch heute ist auf der Facebook-Seite des homophoben Neu-Parlamentariers folgender Satz aus dem Jahr 2012 zu lesen: "Kay Nerstheimer gefällt german-defence-league.de". (dk)