In England galt der Iceman als schwul

Wie Gletschermumie Ötzi geoutet wurde

Genau 25 Jahre ist es her, dass ein deutsches Ehepaar bei einer Bergtour in den Ötztaler Alpen am Rande eines Gletschers zufällig die älteste Mumie der Welt entdeckte. Der Mann aus dem Eis, der vor über 5.000 Jahren lebte, ist seitdem als "Ötzi" bekannt, in England nennt man ihn auch "Frozen Fritz".Zum Jubiläum der Entdeckung am 19. September 1991 befragte der SWR den Leiter des EURAC-Instituts für Mumien und den Iceman, Dr. Albert Zink. Die Einrichtung wurde 2007 an der Akademie Bozen als weltweit erstes Forschungszentrum gegründet, bei dem ausschließlich die wissenschaftliche Arbeit an Mumien im Mittelpunkt steht.In dem Beitrag erzählt Zink einige Anekdoten rund um Ötzi – etwa wie er von einem deutschen Übersetzer versehentlich geoutet wurde:

"Manche Geschichten sind wirklich lustig, und die erzähle ich auch gerne selbst, beispielsweise, dass Ötzi schwul war. Das war lediglich ein Übersetzungsfehler: Da hat man aus dem deutschen Wort Samen den englischen semen gemacht, was im Deutschen so viel bedeutet wie Sperma. Deswegen wurde das sozusagen in die falsche Richtung interpretiert. Es wurden keine Spermien in seinem Darm gefunden, sondern Pflanzensamen."



Eine Heterosexualität des Herrn aus der Kupfersteinzeit ist damit aber freilich auch nicht bewiesen… (mize)