Verfolgerstaat Botswana weist homophoben Pfarrer aus

Baptistenpfarrer Steven Anderson ist sogar in homophoben Staaten unerwünscht

Zwar droht Botswana Schwulen und Lesben mit langjährigen Haftstrafen, der amerikanische Pfarrer Steven Anderson ist aber selbst der Regierung des Verfolgerstaates zu homophob.



Botswana hat den homophoben Pfarrer Steven Anderson wegen Hass-Rede gegen Schwule und Lesben festnehmen und ausweisen lassen. Präsident Ian Khama erklärte am Dienstag gegenüber Reuters, dass er persönlich angeordnet habe, Anderson zur unerwünschten Person im Land zu erklären.



Anderson ist der Pfarrer der evangelikalen "Faithful Word Baptist Church" aus Arizona und wirbt weltweit dafür, Schwule und Lesben verfolgen und töten zu lassen. Er wollte in Afrika neue Anhänger finden, musste seine Mission allerdings umplanen, weil ihm zunächst Südafrika die Einreise verweigerte (queer.de berichtete). Außerdem untersagte ihm Großbritannien, via London ins südliche Afrika zu fliegen (queer.de berichtete). Schließlich schaffte er es Anfang der Woche auf anderem Weg, nach Botswana zu gelangen – eigenen Angaben zufolge reiste er über Äthiopien.



Der Pfarrer hielt in Botswana unter anderem eine Rede in einer Kirche, die er mitaufgebaut hatte. Er wurde später nach einem Auftritt in der Radiostation GabzFM verhaftet. Zuvor hatte er in einer Sendung nach Angaben der "Washington Post" zur Tötung von Pädophilen und Homosexuellen aufgerufen. Außerdem lobte er den Terroranschlag von Orlando, weil dort nur "ekelerregende Homosexuelle" getötet worden seien, "von denen die Bibel sagt, dass sie den Tod verdienen".

Botswana bedroht Homosexuelle mit sieben Jahren Haft

Das Land Botswana lässt allerdings selbst Schwule und Lesben verfolgen, zumindest auf dem Papier: Auf gleichgeschlechtliche Handlungen stehen im ehemaligen britischen Protektorat sieben Jahre Haft. Der entsprechende Paragraf soll aber praktisch kaum noch angewandt werden. Es gibt eine kleine queere Community in der Hauptstadt Gaborone. Die LGBT-Organisation LeGaBiBo setzt sich für die Legalisierung von Homosexualität ein. Im März konnten die Aktivisten einen kleinen Erfolg erzielen, als das oberste Berufungsgericht das von der Regierung ausgesprochene Verbot der Organisation für verfassungswidrig erklärte.



Homosexualität gilt im zwei Millionen Einwohner zählenden Land, in dem fast jeder fünfte Erwachsene HIV-positiv ist, weitgehend als Tabuthema und – wie in vielen Nachbarländern – als unafrikanischer westlicher Import. Hin und wieder fallen Politiker mit homophoben Tiraden auf. So beschimpfte der Parlaments-Vizepräsident 2011 bei einer Aids-Konferenz schwule Männer als "westliche Hunde". "Ich mag diese schwulen Leute nicht und werde sie niemals tolerieren. Sie sind dämonisch und böse", so Pono Moatlhodi damals (queer.de berichtete). (dk)