Stellenausschreibung

Schwulenberatung Berlin sucht eine*n Bufdi*

Wir suchen



eine*n Bufdi* (Bundesfreiwilligendienst)



in der queeren Not- und Gemeinschaftsunterkunft in Berlin-Treptow zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung bei Hauswirtschaft, Essensausgabe und Begleitung von Bewohner*innen.



Bewerbungen bitte per Email an: jobs@schwulenberatungberlin.de.



We are looking for a Bufdi* (Bundesfreiwilligendienst) at our LGBTI refugee house in Berlin-Treptow for the next possible date: providing assistance at home economics, food bank, attendance. Applications via email to jobs@schwulenberatungberlin.de.



Bei Fragen bitte wenden an:

Stephan Jäkel

Schwulenberatung Berlin

Tel. (030) 23 36 90-70

jobs@schwulenberatungberlin.de