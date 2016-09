Baden-Württemberg

SPD mokiert sich über "Ehe-Öffnung" durch Grün-Schwarz





Die SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg stört sich am Wort "Homo-Ehe" im neuen Flüchtlings-Guide der Landesregierung – wir finden das Wort "erlaubt" noch viel schlimmer.



Das Wort "Homo-Ehe" war schon immer eher daneben und diskriminierend, weil es sich abgrenzt von der vermeintlich "richtigen" Ehe aus Mann und Frau. Zudem verstehen einige unter einer "Homo-Ehe" die eingetragene Lebenspartnerschaft, die anderen jedoch die Ehe für alle – das Verwirrspiel zieht sich seit Jahren durch alle Medien und Parteien.



Nun mokiert sich die oppositionelle SPD-Fraktion in Baden-Württemberg über sprachliche Schlampigkeit der grün-schwarzen Landesregierung. Anlass ist ein neuer Flüchtlings-Guide, in dem es über Deutschland heißt: "Homo-Ehe ist erlaubt".



In einem etwas zickigen, aber durchaus unterhaltsamen Twitter-Post vom Mittwochnachmittag schreiben die Sozis: "Die @RegierungBW hat einen neuen 'Flüchtlings-Guide' herausgegeben – und setzt nebenbei die #Ehefüralle durch. Nice! Oder, @CDU_BW?!"





Noch viel mehr als die "Homo-Ehe" stört uns allerdings das Wort "erlaubt" in diesem Zusammenhang. Es konterkariert den gutgemeinten Versuch der grün-schwarzen Landesregierung, geflüchteten Menschen "unsere" Vorstellungen von Demokratie und Menschenrechten zu vermitteln. Gleiche Rechte für Lesben und Schwule sollten eine Selbstverständlichkeit, kein Gnadenakt sein!Den neuen Flüchtlings-Guide gibt es hier zum Download. (mize)