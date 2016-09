Sonntagsfrage

Die Große Koalition kommt bei queer.de-Lesern nur auf 17,5 Prozent

Die Ergebnisse der queeren Sonntagfrage (v.l.n.r.): CDU/CSU, SPD, Linke, Grüne, AfD, FDP, Sonstige, Nichtwähler

Bei unserer Wahlumfrage sind die Grünen mit 31,1 Prozent stärkste Partei, gefolgt von der Linken.



Verhältnisse wie in Friedrichshain-Kreuzberg auf queer.de: In unserer jüngsten Wochenumfrage haben wir die sogenannte Sonntagsfrage gestellt: Welche Partei würdest du wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Demnach wünschen sich die Leser offenbar eine grüne Bundeskanzlerin und einen linken Vizekanzler.



2.315 User haben sich an dem nicht repräsentativen Voting beteiligt. Mit 31,1 Prozent sind die Grünen stärkste Partei, gefolgt von der Linken mit 24,6 Prozent. Drittstärkste Kraft ist die SPD mit 12,2 Prozent, auf die FDP entfielen 11,1 Prozent.



Mit 9,9 Prozent belegt die AfD bei den queer.de-Lesern "nur" den fünften Platz, liegt damit aber deutlich vor der CDU, die mit 5,3 Prozent die Sperrklausel nur knapp überspringen kann. 3,8 Prozent der Leser würden sich für andere Parteien entscheiden. 1,9 Prozent gaben an, gar nicht an die Wahlurne gehen zu wollen. Da bei Wahlen die Stimmen der Nichtwähler ignoriert werden, liegen die realen Prozentzahlen damit für die Parteien etwas höher.

Sehr ähnliche Ergebnisse in anderen Umfragen

Das Ergebnis der queer.de-Befragung ähnelt anderen Umfragen innerhalb der LGBTI-Community. So hatte eine Online-Studie der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Universität Wien zur Berliner Abgeordnetenhauswahl vor zwei Wochen genau dieselbe Reihenfolge bei der Parteienpräferenz ergeben (queer.de berichtete). Die Grünen kamen auf 33 Prozent, die Linke auf 24 Prozent, die SPD auf 17, die FDP auf 9 Prozent. Für die AfD stimmten dort 7 Prozent, die CDU scheiterte mit 4 Prozent an der Sperrklausel. 1.058 wahlberechtigte LGBTI-Berliner hatten sich an dieser Befragung beteiligt.



Dass fast jeder zehnte queer.de-Leser ausgerechnet die homo- und transfeindliche AfD wählt, wurde bereits in mehreren Userkommentaren verwundert angemerkt. Bei einer Online-Umfrage des Magazins "Männer" im Januar hatte die AfD mit 16,6 Prozent sogar den dritten Platz belegt. Teilgenommen hatten dort allerdings nur 692 User, stärkste Parteien wurden ebenfalls Grüne und Linke.



In unserer neuen Wochenumfrage wollen wir von euch wissen: Berichtet queer.de zuviel über die AfD? Die Teilnahme ist leider bislang nur auf der Web-Version, nicht auf der mobilen Seite möglich. (mize)