Interview mit den Initiatoren

Hirschfeld-Briefmarke: Schäuble hat das letzte Wort

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat das letzte Wort darüber, welche Sonderbriefmarken in Deutschland erscheinen – ein Programmbeirat trifft am 11. Oktober die Vorauswahl für das Jahr 2018 (Bild: Ilja C. Hendel)

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft kämpfen gemeinsam für Deutschlands erste queere Briefmarke.



Von Micha Schulze



Am 11. Oktober tagt im Berliner Finanzministerium der Programmbeirat, der die Sonderbriefmarken für das Jahr 2018 festlegen soll. In den Unterlagen der Mitglieder befindet sich auch ein gemeinsamer Antrag der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, den Namenspatron, Sexualwissenschaftler und Mitbegründer der ersten deutschen Homosexuellenbewegung zu ehren. Der Anlass: In zwei Jahren jährt sich Hirschfelds Geburtstag zum 150. Mal.



Jährlich gibt es rund 500 Einsendungen für Sondermarken, doch nur 50 haben die Chance, auch verwirklicht zu werden. Das letzte Wort hat dabei Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Anders als in den USA oder Schweden, wurde in Deutschland der Einsatz für LGBTI-Rechte bislang noch nie mit einer Briefmarke gewürdigt.



Im Interview mit queer.de erklären Jörg Litwinschuh, der geschäftsführende Vorstand der Hirschfeld-Stiftung, und Ralf Dose, Geschäftsführer der Hirschfeld-Gesellschaft, wie es zu der Initiative kam und wie man sie unterstützen kann.

Warum gibt es eigentlich noch keine Briefmarke für Magnus Hirschfeld?



Rolf Dose: Im Jahr 1995 gab es schon einmal einen Anlauf für 1997 zum 100. Jahrestag der Gründung des wissenschaftlich-humanitären Komitees, damals initiiert vom Verein Homosexuelle und Kirche. Warum der Antrag nicht angenommen wurde, muss man die Herrschaften von der Post und dem Bundesfinanzministerium fragen.



Jörg Litwinschuh: Vielleicht war die Zeit noch nicht reif, das ist schwer einzuschätzen. Sonderbriefmarken sind zudem sehr begehrt. Man konkurriert bei nur 50 Marken im Jahr mit vielen anderen wichtigen Personen der Zeitgeschichte. Durch unsere Stiftung ist Magnus Hirschfeld jetzt in der Politik deutlich bekannter, und anders als 1995 haben wir auch viele Unterstützer außerhalb der Community gefunden. Ob die Briefmarke diesmal durchgeht, wissen wir nicht. Wir haben einen Antrag eingereicht, und die Auswahlkommission hält sich natürlich bedeckt.



Ralf Dose: Einfacher sind Sonderstempel zu bekommen. Zur Jahrestagung des Fachverbands Homosexualität und Geschichte gab es letztes Jahr erstmals einen Sonderstempel für Magnus Hirschfeld. In diesem Jahr wird Johanna Elberskirchen auf diese Weise geehrt.







Jörg Litwinschuh und Ralf Dose in den Räumen der Hirschfeld-Stiftung (Bild: Micha Schulze)



Magnus Hirschfeld (1868-1935) gehörte 1897 zu den Mitgründern des wissenschaftlich-humanitären Komitees, das sich als weltweit erste Organisation für die Entkriminalisierung von Homosexualität einsetzte

Sondermarke unterstützen Unterstützungsschreiben von Privatpersonen, Gruppen oder Vereinen bitte bis zum 5. Oktober 2016 senden an: Bundesministerium der Finanzen, Referat V B 6 Postwertzeichen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin. Die Initiatoren würden sich über eine Kopie freuen: Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Mohrenstraße 34, 10117 Berlin, Email: info@mh-stiftung.de

Jörg Liwinschuh: Wir freuen uns sehr, dass Bundesjustizminister Heiko Maas in dieser Frage seinen Kollegen Wolfgang Schäuble um Unterstützung gebeten hat. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow, der Schirmherr unserer Hirschfeld-Tage im Herbst für Thüringen ist, hat ein Unterstützungsschreiben geschickt, ebenso der Rabbiner und Hochschullehrer Professor Walter Homolka. Auch der Marburger Bund sprach sich auf seiner Hauptversammlung dafür aus, den Arzt Hirschfeld mit einer Briefmarke zu ehren.Jörg Liwinschuh: In den Vorgesprächen hat man uns gesagt, dass es sehr, sehr viele Anträge gebe und dass es eine große Herausforderung sei, die zu ehrenden Personen oder Institutionen herauszufiltern. Wir hoffen natürlich, mit unseren Argumenten zu überzeugen. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir derzeit repressive Entwicklungen in Deutschland haben, könnte mit einer Sondermarke für Magnus Hirschfeld ein Signal gesetzt werden.Ralf Dose: Viele Errungenschaften der Emanzipationsbewegung sind noch lange nicht so gefestigt, wie wie uns das alle wünschen. In den Zwanzigerjahren hatten nicht wenige gemeint, der Fortschritt sei unumkehrbar – das hat sich leider einige Jahre später als fataler Irrtum herausgestellt.Jörg Liwinschuh: Jedes einzelne Unterstützungsschreiben hilft. Mit vielen Briefen an das Finanzministerium [Adresse siehe Kasten unten; d. Red.] können wir zeigen, dass ein großes Interesse in der Zivilgesellschaft besteht. Jede weitere Stellungnahme, in der eine Person oder ein Verband begründet, warum die Briefmarke wichtig wäre, erweitert zudem unser Argumentationsspektrum.Jörg Liwinschuh: In der Tat kann es nur ein Auftakt sein, wenn man bedenkt, wieviele bedeutende homosexuelle, trans* und inter Personen in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten in Deutschland gewirkt haben. Mir fällt zum Beispiel Karl Heinrich Ulrichs ein, der im kommenden Jahr 175 geworden wäre. Und wir dürfen vor allem Frauen wie Hilde Radusch oder Johanna Elberskirchen nicht vergessen, die in der Weimarer Republik gewirkt haben.Ralf Dose: Man hat bei diesen historischen Personen natürlich immer das Problem, dass sie nicht die "reinen" Heldinnen und Helden sind. Man entdeckt bei ihnen auch Positionen, die aus heutiger Sicht völlig inakzeptabel sind. Das gilt selbst für Magnus Hirschfeld.Jörg Liwinschuh: Diese Diskussion ist wichtig. Wir wollen sie gezielt als Anstoß nehmen, auch die "dunklen Seiten" Hirschfelds in der Community zu reflektieren, etwa warum er sich mit Eugenik beschäftigt hat. Viele historische Persönlichkeiten sind keine "Heiligen". Aber gerade weil wir Ausgrenzungen auch in den heutigen Communitys erleben, wollen wir diese kritische Diskussion im Rahmen einer Gesamtwürdigung seiner Person führen.