Will & Grace vor Reunion?

V.l.n.r.: Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally und Sean Hayes bei ihrem Zusammentreffen am Sonntag. Gibt es bald mehr von ihnen zu sehen? (Bild: Debra Messing / twitter)

Die Stars der Sitcom posten gemeinsame Bilder von einem Set. Und dann den Spruch: "Will & Grace is back".



Zwischen einem Einzel-Sketch für eine Comedy-Show, einer Kampagne gegen Donald Trump und einer neuen Staffel scheint alles möglich: Die Stars der Homo-Sitcom "Will & Grace" haben in den letzten 24 Stunden in sozialen Netzwerken Hinweise auf eine Rückkehr der beliebten Serie gemacht.



Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally und Sean Hayes posteten am Sonntag in ihren Accounts bei Instagram Fotos von sich in einem Studio, dessen Einrichtung an den Set der zwischen 1998 und 2006 produzierten Serie erinnert. Megan Mullally schrieb dazu: "Ich erinnere mich an diesen Ort". Und Eric McCormack, abgebildet mit einem offensichtlichen Drehbuch in der Hand: "Ich konnte das mal ohne Brille."





Ein Fest für die Gerüchteküche

Debra Messing hatte bereits am Sonntag geschrieben: "Ich fühle mich, als würde morgen etwas großes passieren" – am Montag veröffentlichte sie ein kryptisches Video:Frei übersetzt heißt es in dem Spot: "Eine Gruppe von Helden wird sich zusammenfinden, um die Welt von Fremden / Außerirdischen und Zerstörung zu schützen. Nur ein Akt der Gnade ('Grace') kann sie in ihrem Kampf für das Richtige retten. Nur sie können Amerika vom Abgrund zurückholen." Aber, viel wichtiger: Die rot markierten Wörter bedeuten: "Will & Grace Is Back", die Serie ist zurück.

Seitdem diskutierte halb Amerika nicht nur über das bevorstehende erste TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, sondern auch über Art und Umfang eines möglichen Comebacks der Serie. Gibt es gar einen Zusammenhang? Einige Medien spekulierten, Clinton-Unterstützerin Messing habe ihre Freunde um Unterstützung für einen politischen Spot gebeten – zumal in dem Teaserclip Mullay in ihrer Rolle als Karen Walker mit dem Spruch "Make America Bueno Again!" zu hören ist.



Nur würden das der frühere Sender NBC und das Produktionsstudio CBS mitten in diesem erhitzten Wahlkampf erlauben? Andere Medien spekulierten über einen Dreh für eine Sketchshow oder ein Special oder gar eine neue Staffel für Netflix oder einen ähnlichen Dienst. Weitere Tweets der Stars ließen zugleich vermuten, die Stars könnten eine Hommage an die Uralt-Sitcom "I love Lucy" drehen, die im Oktober 65 Jahre alt wird.





Im März waren die vier "Will & Grace"-Stars bereits unter Gerüchten einer bevorstehenden Reunion gemeinsam in einer im Fernsehen ausgestrahlten Gala zu Ehren des Produzenten James Burrows zu sehen, allerdings nur als Talkgäste auf einer Couch ( Video ).Als "Will & Grace" über das Zusammenleben eines schwulen Mannes mit seiner ehemaligen Freundin 1998 erstmals ausgestrahlt wurde, waren homosexuelle Rollen noch rar im US-Fernsehen. Bis 2006 enstanden 194 Folgen in acht Staffeln, die in Deutschland von Pro Sieben und später Sat 1 ausgestrahlt wurden. Hayes, der in der mit mehreren Emmys ausgezeichneten Serie einen überdrehten und stolzen schwulen Mann spielt, outete sich selbst erst vier Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge als schwul ( queer.de berichtete ).