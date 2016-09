"King Cobra"

Erster Trailer: James Franco verfilmt Mord an schwulem Pornoproduzenten



Im Oktober kommt mit "King Cobra" die Geschichte des 2007 ermordeten Bareback-Porno-Produzenten Bryan Kocis von "Cobra Video" in die US-Kinos

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Knapp ein Jahr nach Beginn der Dreharbeiten – und nur einem Monat vor dem US-Kinostart – gibt es nun den ersten Trailer: Der neue Spielfilm "King Cobra" von Justin Kelly handelt von dem brutalen Mord an dem umstrittenen schwulen Pornoproduzenten Bryan Kocis.Neben James Franco, der den Film produziert und selbst eine Rolle übernimmt, gehören zum Cast unter anderem Hollywood-Star Christian Slater ("Robin Hood – König der Diebe") als Kocis, Keegan Ellen ("Pretty Little Liars") und der Achtzigerjahre-Teeniestar Molly Ringwald ("Der Frühstücksclub", "Pretty in Pink").Der Tod von Bryan Kocis hatte vor neun Jahren nicht nur Amerika schockiert: Der Gründer des legendären Gay-Pornolabels "Cobra Video" wurde am 24. Juni 2007 in seinem Haus in Pennsylvania ermordet. Weil das Haus nach der unfassbar grausamen Tat in Brand gesetzt wurde, konnten ihn die Behörden nur anhand seiner Zähne identifizieren. Insgesamt wies der Körper 28 Messerstiche auf, außerdem war sein Hals fast vollständig durchtrennt worden.Zunächst war unklar, wer als Täter in Frage kommt: Kocis war zu dieser Zeit höchst umstritten, weil er in seinen Filmen stets Bareback-Sex mit sehr jungen Darstellern zeigte. Er war mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten, weil manche seiner Darsteller zum Zeitpunkt des Drehs noch keine 18 Jahre alt waren.Als Täter wurden schließlich die beiden Pornodarsteller Harlow Cuardra und dessen Lebenspartner Joseph Kerekes verhaftet und jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt ( queer.de berichtete ).Grund für den Mord soll gewesen sein, dass Cuadra für seine eigene kleine Pornoproduktion an dem damals 18-jährigen Darsteller Sean Paul Lockhart, der unter dem Pseudonym Brent Corrigan bekannt wurde, interessiert war, der jedoch einen Exklusivvertrag mit Cobra Video hatte. Kocis musste offenbar sterben, weil er abgelehnt hatte, Corrigan aus dem Vertrag zu entlassen.Corrigans Pornokarriere bildet den roten Faden in "King Cobra". Der Thriller läuft in den USA am 21. Oktober in den Kinos an, ein deutscher Starttermin steht leider noch nicht fest. (cw)