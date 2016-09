Gegen Bevervoerde & Co.

Wiesbaden: Protest gegen Aufmarsch der Homo-Hasser angekündigt

Ein Protest der Angestellten der Stuttgarter Staatstheater gegen die "Demo für alle", die sich im letzten Jahr vor der Staatsoper versammelt hatte (Bild: Staatsoper Stuttgart)

Ein breites "Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt" will am 30. Oktober ein Zeichen gegen die "Demo für alle" setzen.



Wenige Tage, nachdem das homo- und transfeindliche Bündnis "Demo für alle" für den 30. Oktober seinen ersten Protest in Hessen angekündigt hat, haben u.a. die LGBT-Vereine der Stadt rund um "Warmes Wiesbaden" zu einem Gegenprotest eingeladen.



Das sich formierende "Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt – gegen Diskriminierung und Ausgrenzung" beklagt in der Veranstaltungsankündigung bei Facebook, wie kleine Gruppen in der Debatte um den neuen Lehrplan zur Sexualerziehung in Hessen versuchen, "mit erheblichem Aufwand Ängste zu schüren und Vorurteile zu verbreiten". Nach den Erfahrungen mit der "Demo für alle" in Stuttgart sei damit zu rechnen, dass dort "von einer angeblichen 'Frühsexualisierung' von Kindern, dem Missbrauch von Kinderseelen, Sexualpraktiken in der Schule und ähnlich absurden, aber gezielt formulierten Phantasien gesprochen" werde, um den von der Mehrheit des Landtags getragenen Lehrplan zu diskretieren und eine "inzwischen alltäglich gelebte und akzeptierte gesellschaftliche Vielfalt als Gefahr darzustellen".



Man lädt daher dazu ein, am 30. Oktober "für ein buntes und vielfältiges Hessen zu demonstrieren" und sich in das Bündnis einzubringen. Details der Veranstaltung werden noch bekannt gegeben.



Die "Demo für alle", lange Zeit von dem CDU-Mitglied Hedwig von Beverfoerde aus dem Berliner Büro der AfD-Europaabgeordneten Beatrix von Storch aus organisiert, findet es bereits "radikal" und "indoktrinierend", dass Schüler in Hessen über Homo- und Transsexualität aufgeklärt werden sollen (queer.de berichtete). "Dieser Lehrplan muss weg", so die Forderung zur geplanten Kundgebung, zu der inzwischen auch die AfD aufgerufen hat (queer.de berichtete). In Stuttgart hatte die "Demo für alle" mehrfach mehrere tausend Menschen versammelt – in Hannover beließ es das homofeindliche Bündnis bei einer einzigen Kundgebung, nachdem ein großer Gegenprotest der Szene und ihrer Bündnispartner mit ihren Inhalten die mediale Debatte von Anfang an bestimmen konnte (queer.de berichtete). (nb)