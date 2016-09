Polizeimeldung

Transperson in Berlin beleidigt, geschlagen und beraubt

Anders als in anderen Städten informiert die Berliner Polizei explizit über Straftaten mit homo- oder transfeindlichem Hintergrund (Bild: flickr / Christian Schirner / cc by 2.0)

Zeugen konnten einen der drei mutmaßlichen Täter stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.



Drei Männer haben am Dienstagabend im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit eine 33 Jahre alte Transperson beleidigt, geschlagen und dann beraubt.



Laut Polizeibericht wurde das Opfer gegen 18.15 Uhr von drei Männern aufgrund seines Aussehens angesprochen und beleidigt. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, im Zuge dessen ein 17-Jähriger der Transperson mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug, sie zu Boden brachte und ihr die Handtasche entriss. Als Zeugen hinzukamen, ließen zwei der drei Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten. Einer schlug noch mehrfach weiter zu und rannte dann auch davon.



Zeugen verfolgten den Flüchtenden und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Der 17-Jährige wurde für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die überfallene Transperson erlitt Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.



Gewalt gegen LGBTI ist in Berlin ein großes Problem. Erst am vergangenen Wochenende waren zwei schwule Männer in der Heinrich-Heine-Straße niedergeschlagen worden (queer.de berichtete). (cw/pm)