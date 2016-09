"Gott will, dass die Menschen glücklich sind"

Italien: Zwei Ex-Nonnen lassen sich verpartnern

Homesexuelle Liebe macht auch vor dicken Klostermauern nicht halt: zwei Nonnen beim Spaziergang (Bild: (cc) Kevin / flickr)

Zwei ehemalige Nonnen des Franziskaner-Ordens wollen am Donnerstag in Pinerolo eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen.



Bereits seit Juli können lesbische und schwule Paare in Italien eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen, dennoch sorgt die geplante Verpartnerung zwischen der 44-jährigen Federica und der gleichaltrigen Isabel für nationale Schlagzeilen. Der Grund: Bei dem Paar handelt es sich um zwei ehemalige Nonnen des Franziskaner-Ordens.



Die beiden Frauen hatten sich vor drei Jahren im Rahmen einer pastoralen Reise kennengelernt und ineinander verliebt, heißt es in den Medienberichten. Am Donnerstag wollen sie sich nun auf dem Standesamt von Pinerolo in der Nähe von Turin das Ja-Wort geben. Sie selbst finden ihre Verpartnerung weder spektakulär noch rechnen sie mit negativen Reaktionen: "Gott will, dass die Menschen glücklich sind", erklärten sie gegenüber der italienischen Tageszeitung "La Stampa".

Auch heimliche Segnung in einer Kirche geplant

Weiteren Berichten zufolge soll der Verpartnerung auf dem Standesamt eine Zeremonie in einer nicht benannten Kirche folgen. Diese soll von einem ehemaligen Priester geleitet werden, der vom Papst exkommuniziert wurde, weil er gleichgeschlechtlichen Paaren den kirchlichen Segen gab.



Die Einführung der "Unioni Civili" war im Mai nach monatelangem Streit von der Abgeordnetenkammer mit 372 zu 51 Stimmen verabschiedet worden (queer.de berichtete). Als letztes westdeutsches Land erkannte Italien damit homosexuelle Paare rechtlich an. Eingetragene Lebenspartner haben fast die gleichen Rechte wie heterosexuelle Eheleute mit der großen Ausnahme des Adoptionsrechts. (cw)