Scott Wieners Wahlspot US-Politiker wirbt mit Dragqueens

Scott Wiener will bei den Wahlen am 8. November den Einzug in den Senat sichern



So sollte Wahlwerbung aussehen: Ein Demokrat aus San Francisco lässt Drag Queens in einem Wahlspot zum Katy-Perry-Sound die Lippen bewegen.



Scott Wiener will in den kalifornischen Senat. Dafür ließ der offen schwule Demokrat aus San Francisco einen der wohl ungewöhnlichsten Wahlspots der diesjährigen "Election Season" produzieren.



Das Video zeigt die drei Dragqueens Carnie Asada, Au Jus und Miz Palou mit einem Ständchen für den Demokraten ("Scott Does The Work"). Zur Melodie von Katy Perrys "Fireworks" loben sie unter anderem Wieners Einsatz für den öffentlichen Nahverkehr, eine bessere Gesundheitsversorgung und LGBTI-Rechte.



Hier das Video:

Direktlink



Wiener ist derzeit Stadtrat in San Francisco – der 46-Jährige vertritt den achten Wahlkreis, der unter anderem auch den Castro-Distrikt umfasst. In seiner Heimatstadt sorgte er unter anderem mit seinem Einsatz gegen HIV für Schlagzeilen. 2014 erklärte er etwa, dass er das Medikament Truvada als vorbeugendes HIV-Medikament (Präexpositions-Prophylaxe oder PrEP) einnehme – die Pille ist zum Schutz vor der Immunschwächekrankheit seit einigen Jahren in den USA erhältlich und wird insbesondere sexuell aktiven Schwulen empfohlen. In Europa wurde das Medikament aber erst letzten Monat zugelassen (



Außerdem engagierte er sich unter anderem für die Rechte von Mietern und warb für eine Sondersteuer auf gesüßte Limonaden, damit die Bürger zu gesünderen Getränken greifen.



Für nationale Schlagzeilen sorgte er vergangenes Jahr, als er sich weigerte, dem republikanischen Haussender Fox News Channel ein Interview zu geben. Seine Begründung: "Fox News sind keine echten Nachrichten. Und Sie kein Reporter. Ich spreche nur mit echten Nachrichtensendern." Dafür wurde er in dem Meiungskanal als "Jerk" (Dummkopf) beschimpft.

Direktlink



In einem weiteren Wahlvideo von Wiener wird der Einsatz Wieners für die Rechte von sexuellen Minderheiten thematisiert.

