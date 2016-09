> Home > Liebe > Sextrends

powered by Heute, 11:43h Teilen: | YouGov-Umfrage Sex im Auto: Jeder Zweite hat's getan Wenn die Hand im Auto auf Wanderschaft geht, sollte der Fuß besser weg vom Gaspedal: Szene aus dem schwulen Pornofilm "Riding Dirty" (Bild: Helix Studios) Am häufigsten vergnügen sich die Deutschen im VW, Opel oder Ford, zeigt eine neue YouGov-Umfrage. Beliebteste Spielwiese ist die Rückbank.



Samstagabend, die Nachbarn steigen erschöpft aus dem Auto, und man fragt sich unwillkürlich, was die wohl so getrieben haben. Nun wissen wir es: die vermutlich schönste Nebensache der Welt. Zumindest rein statistisch betrachtet liegt die Chance dafür bei 50:50, wie eine neue YouGov-Befragung im Auftrag des Online-Fahrzeugmarkts mobile.de belegt.



Im Markenranking der Fahrzeuge, in denen die Befragten schon einmal intim waren, entpuppen sich die PS-Boliden als sexuelle Spätzünder: Zusammen kommen Porsche und Ferrari gerade Mal auf 3 Prozent, während sich auf dem Siegertreppchen VW (26 Prozent), Opel (18 Prozent) und Ford (13 Prozent) mit geballter Potenz einreihen. Erst danach folgen die Premiummarken BMW, Mercedes Benz und Audi. Bei den Befragten ab 55 Jahren schafft es die Marke mit dem Stern allerdings noch vor Ford auf den dritten Platz (14 Prozent). Fortsetzung nach Anzeige





Der Geist ist willig, doch das Blech ist rar So groß die Begeisterung für dieses leidenschaftliche Hobby auch ist, im falschen Gefährt kann der Spaß schon einmal getrübt werden. Jeder Zweite derjenigen, die im Auto schon einmal auf Hochtouren liefen, bemängelt, dass es zu eng war. Für 15 Prozent war der größte Störfaktor, dass die Sitze nicht genug verstellbar waren – schließlich kommt es nicht nur beim Kamasutra auf die richtige Position an.



Wen will es da wundern, dass Wohnwagen auf der Wunschliste für automobilen Sex an erster Stelle stehen (17 Prozent )?! Auf den zweiten Platz stößt die Limousine vor (14 Prozent), den dritten Rang erobert das Cabrio: Jeder Zehnte (9 Prozent) möchte nicht nur während der Fahrt oben ohne Vollgas geben. Abgeschlagen auf dem sechsten Platz landen die Supersportler.



Geringes Verkehrsaufkommen bei Fahranfängern



Von wegen wilde Jugend: Unter den 18- bis 24-jährigen gibt lediglich jeder Vierte (26 Prozent) an, bereits Sex im Auto gehabt zu haben. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es schon 44 Prozent. Absoluter Spitzenreiter sind jedoch die Befragten ab 55 Jahren. Sogar mehr als jeder Zweite (52 Prozent) hat seiner Libido schon einmal unterm Blechhimmel freien Lauf gelassen.



Zwischen hetero- und homosexuellen Erfahrungen im Auto wurde in der YouGov-Befragung nicht unterschieden. (cw/pm) Kommentare: Selbst kommentieren | Bisher keine Reaktionen Teilen: 1 1 Service: drucken | pdf | mailen Tags: yougov, sex im auto, rückbank Unterstützen: | Überweisung / Abo / weitere Infos

loading...

Reaktionen zu "Sex im Auto: Jeder Zweite hat's getan"

Bisher keine User-Kommentare