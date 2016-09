Reisekosten werden erstattet

Schwule Senioren treffen sich in Hamburg

Die erste BISS-Jahrestagung steht unter dem Motto "Gutes Altern – Teilhabe und Partizipation älterer schwuler Männer".



Vom 31. Oktober bis 1. November findet in Hamburg die erste Jahrestagung der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) statt. Die Veranstaltung unter dem Motto "Gutes Altern – Teilhabe und Partizipation älterer schwuler Männer" soll an die beiden 1995 und 1996 zuletzt stattgefundenen Fachkongresse zu "Schwulen und Alter" anknüpfen.



Nach einer Bestandsaufnahme von bereits existierenden Angeboten sollen gemeinsam neue Konzepte erarbeitet werden. Dabei werde "die Möglichkeit gegeben, Visionen und Strategien für ein offenes und selbstbewusstes schwules Leben im Alter zu entwickeln", heißt es in der Einladung.



Die Veranstaltung ist kostenlos. Fahrtkosten können anteilig erstattet werden. Ein begrenztes Hotelkontingent im Hotel Motel One-Altona steht kostenfrei zur Verfügung und kann über die Anmeldung zur Jahrestagung gebucht werden (Infoflyer und Anmeldeformular als PDF). Tagungsort ist das St. Elisabeth Alten- und Pflegeheim der Freimaurer von 1795 e.V., Kleiner Schäferkamp 43, 20357 Hamburg. Eine Anmeldung ist bis zum 10. Oktober möglich.



Die Veranstaltung wird gemeinsam von BISS, Aids-Hilfe Hamburg, Magnus-Hirschfeld-Centrum und Hein & Fiete angeboten, aus Mitteln des Bundesaltenplans des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert sowie von HAW Hamburg, MSD und AbbVie unterstützt. (cw/pm)