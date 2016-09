Neue Umfrage

Amerikaner bei LGBTI-Rechten tief gespalten

Eine neue Umfrage zeigt, wie gespalten die Bevölkerung in den USA ist (Bild: (cc) Mark Fowler / flickr)

Über ein Jahr nach der Öffnung der Ehe gibt es bei den Fragen von Antidiskriminierung und Trans-Rechten keinen Konsens in der amerikanischen Gesellschaft.



Eine neue repräsentative US-Umfrage des "Pew Research Center" zu den Themen "Religionsfreiheit und Nichtdiskriminierung" zeigt, dass LGBTI-Aktivisten in den Vereinigten Staaten noch einen langen Weg vor sich haben: Demnach erklärten 48 Prozent der Befragten, dass religiöse Geschäftsleute das Recht haben sollten, gleichgeschlechtlichen Paaren aufgrund ihres Glaubens Hochzeits-Dienstleistungen verweigern zu dürfen. 49 Prozent waren der Meinung, dass Dienstleister Schwule und Lesben gleichbehandeln sollten.



In der öffentlichen Debatte wird derzeit insbesondere über Floristen oder Konditoren debattiert, die Homo-Paaren aus angeblich religiösen Gründen keine Blumen verkaufen oder keine Torten backen wollen. Nur in der Hälfte der Bundesstaaten gibt es bislang ein Antidiskriminierungsgesetz, das die Gleichbehandlung aufgrund der sexuellen Orientierung vorschreibt. Im Bundesrecht sind dagegen nur Merkmale wie Rasse oder Geschlecht vorgeschrieben.



Die neuen Zahlen zeigen: Während es anderen Umfragen zufolge inzwischen Konsens ist, dass etwa gemischtrassige, heterosexuelle Paare nicht mehr diskriminiert werden dürfen, gibt es bei schwulen und lesbischen Paaren noch immer erbitterten Widerstand. Der Faktor Zeit dürfte hier auch eine Rolle spielen: Gemischtrassige Ehen sind in den gesamten USA bereits seit 49 Jahren legal, während gleichgeschlechtliche Ehen erst vor 15 Monaten im ganzen Land legalisiert wurden.







Gleichbehandlungsgegner 1959: Unter dem Motto "Rassendurchmischung ist Kommunismus" kämpften besorgte Bürger gegen die gemischtrassige Ehe und für die Apartheid. (Bild: John T. Bledsoe / wikipedia

Große Unterschiede zwischen Protestanten und Katholiken

Bei der Haltung zu LGBTI-Fragen gibt es große Unterschiede je nach Partei- und Religionszugehörigkeit der Befragten. So wollen nur 27 Prozent der Republikaner, dass Firmen dazu verpflichtet werden, gleichgeschlechtliche Paare bei Dienstleistungen rund um eine Hochzeit gleich zu behandeln, 71 Prozent fordern Ausnahmemöglichkeiten. Bei den Demokraten sind 67 Prozent für die Verpflichtung zur Nicht-Diskriminierung.



Der Religion nach sind die in den USA traditionell eher konservativen Protestanten mit 36 Prozent Zustimmung zu einer entsprechenden Verpflichtung am meisten gegen die Gleichbehandlung eingestellt; für den Diskriminierungsschutz sind hingegen 54 Prozent der Katholiken, 64 Prozent der Juden und 65 Prozent derjenigen, die sich zu keiner Religion bekennen. Unter Christen sind diejenigen besonders tolerant, die nicht regelmäßig zum Gottesdienst gehen.



Eine Zahl gibt Hoffnung: Einer von fünf Amerikanern erklärte, er habe seine Ansichten zu Homosexualität in den letzten Jahren geändert – die große Mehrheit zum Positiven.

Auch Trans-Rechte sind umstritten

Ein fast identisches Bild zeigt sich bei Trans-Rechten. Bei der Frage, ob Transsexuellen die Nutzung öffentlicher Toiletten gestattet werden soll, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen, ergab sich erneut eine Spaltung des Landes: 51 Prozent bejahten dies, 46 Prozent glauben, dass Transsexuellen dieses Recht verwehrt werden solle.



Dieses Thema ist derzeit politisch ein heißes Eisen und erhitzt die Gemüter insbesondere von Konservativen, seitdem die Debatte um gleichgeschlechtliche Ehen durch Urteil des Obersten Gerichtshofs politisch zunächst beendet wurde. Dafür müssen sich bereits die ersten Gerichte mit den Streitigkeiten um Toiletten beschäftigen (queer.de berichtete).



Bei der Umfrage macht besonders Hoffnung, dass zwei von drei der unter 30-Jährigen keine Probleme mit dieser Frage haben. In allen anderen Altersgruppen gibt es allerdings ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und auch hier zeigt sich: Je religiöser und konservativer eine Person ist, desto eher will er Transpersonen ihr Recht verwehren.



LGBT-Aktivisten hoffen nun, dass es wie bei der Frage der Ehe-Öffnung einen raschen Meinungswandel gibt. Binnen anderthalb Jahrzehnten war es hier zu einem atemberaubenden Meinungsumschwung gekommen: Während zum Jahrtausendwechsel gerade einmal jeder Fünfte die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht befürwortet hatte, stieg die Zahl im letzten Jahr auf 60 Prozent an. Inzwischen ist es unvorstellbar, dass die Ehe-Öffnung wieder abgewickelt wird. (dk)