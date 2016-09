Auftritt vor über 100 Millionen Zuschauern

Lady Gaga tritt beim Super Bowl auf

"Dieses Jahr wird der Super Bowl Gaga", schrieb die Sängerin auf Twitter (Bild: FX)

Die kleinen Monster werden im nächsten Jahr American Football schauen: Lady Gaga wird beim nächsten Super Bowl auftreten, dem größten TV-Event der USA.



Lady Gaga hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bekannt gegeben, dass sie beim nächsten Super-Bowl-Finale am 5. Februar 2017 in der Halbzeitshow auf der Bühne stehen wird. "Das ist keine Illusion. Die Gerüchte sind wahr. Dieses Jahr wird der Super Bowl Gaga", so die 30-Jährige via Twitter. Die nordamerikanische Footballliga NFL bestätigte den Auftritt auf Twitter.







Das Sportereignis ist mit Einschaltquoten von über 100 Millionen Menschen Jahr für Jahr die meistgesehene Sendung im US-Fernsehen und wird in die ganze Welt übertragen. Das aufwändig produzierte Entertainmentprogramm in der Halbzeit ist immer eines der Gesprächsthemen an den darauf folgenden Tagen. Beim letzten Super Bowl waren Coldplay, Beyoncé und Bruno Mars zu sehen. Bereits damals gab es einen Auftritt von Lady Gaga: Sie sang die amerikanische Nationalhymne (queer.de berichtete).



Die Ankündigung kommt nur drei Wochen vor dem Erscheinen des fünften Studioalbums der Erfolgssängerin. "Joanne" wird am 21. Oktober veröffentlicht. Die erste Singleauskopplung "Perfect Illusion" hat bereits weltweit die Charts erobert.



Auch als Schauspielerin ist die Gaga gegenwärtig erfolgreich: Für ihre Darstellung einer sexbesessenen Vampirin in der Fernsehserie "American Horror Story: Hotel" wurde sie Anfang des Jahres mit dem Golden Globe ausgezeichnet (queer.de berichtete). (dk)