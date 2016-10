Schweiz

Basels einst oberster Katholik outet sich als Transfrau

Rebecca Burkhardt hat sich am Freitag im Büro geoutet: "Ich will eine happy Rebi sein – und zwar täglich, 24 Stunden lang!" (Bild: CVP)

Rebecca Burkhardt, früherer Präsident der römisch-katholischen Synode, kandidiert für die konservative CVP für das Kantonsparlament.



Auf den Wahlplakaten steht noch der Geburtsname Basil, abgebildet ist jedoch eine Frau: Rebecca Burkhardt will am 23. Oktober als erste Transfrau für die konservative Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) in den Grossen Rat, wie das Kantonsparlament von Basel-Stadt genannt wird, einziehen. Darüber berichtete am Freitag die "Basellandschaftliche Zeitung".



Die 58-Jährige ist als früherer Präsident der römisch-katholischen Synode in der Stadt nicht ganz unbekannt, dennoch outete sie sich erst am Freitag auf ihrem Arbeitsplatz bei einer Versicherung. Laut dem Bericht will sie am Montag erstmals nicht mehr als Mann verkleidet ins Büro kommen. In der Freizeit sei sie als Rebecca noch nie angepöbelt und nur selten blöd angestarrt worden: "Vielleicht merken die Leute nicht, dass ich mal ein Mann war."

"Erst jetzt bin ich richtig gesund"

Eine Namensänderung habe sie noch nicht beantragt, u.a. weil sie dann die Auflösung ihrer Ehe befürchte, erklärte Burkhardt, die von ihrer Ehefrau getrennt lebt, aber noch immer ein enges Verhältnis zu ihr habe. Außerdem müsste sie dann ein "Arztzeugnis" vorlegen, was sie kritisiert: "Ich bin weder krank noch gaga – im Gegenteil: Erst jetzt bin ich richtig gesund."



Einen Widerspruch, ausgerechnet für die konservative CVP zu kandidieren, die immer wieder gegen LGBTI-Rechte stimmt, sieht Rebecca Burkhardt nicht: "Nachdem mich ein Bekannter angefragt habe, ob ich kandidieren möchte, habe ich begeistert zugesagt. Erst wenige Minuten später wurde mir bewusst: Ich muss denen noch etwas verklickern! Zu meiner eigenen Überraschung hat es die Partei aber sehr positiv aufgenommen." (cw)