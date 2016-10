> Home > Meinung > Blog Heute, 13:47h Teilen: | Neues Youtube-Projekt Erste Folge online: Queer L-Vlog über das "Orgasmus-Muss"

Dr.'in* Schnuppi sorgt als PsychologE in jeder Folge für Fachwissen (Bild: Screenshot)



Dieses neue Videoprojekt aus Deutschland macht Lust auf mehr: Am Freitag ist die erste Folge von "The Queer L-Vlog" auf Youtube online gegangen. Unter dem Thema "Orgasmus-Muss?" geht es um vorgetäuschte Höhepunkte.



Das Non-Profit-Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, "queere, genderqueere, nicht-binäre und lesbische Menschen sichtbar zu machen und 'ihre*' Themen zu behandeln", schreibt das Team in einer Mail an queer.de. "The Queer L-Vlog behandelt Alltagsthemen, die sonst für gewöhnlich sehr heteronormativ dargestellt werden. Dabei sollen die Themen mit einem Augenzwinkern, einem Schuss Parodie, aber stellenweise auch der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen werden. In jedem Fall wollen wir einen hohen Unterhaltungsfaktor bieten."



Und das ist wirklich gelungen und selbst für Cis-Männer sehenswert und informativ. In acht Minuten kommen zum professionellen Auftakt nicht nur drei klassische Vlogger*innen zu Wort, zusätzlich gibt es einen urkomischen Sketch, Interviews und mittendrin Faktenwissen von Dr.'in* Schnuppi.



Wir freuen uns schon auf die nächste Folge – "in zwei bis drei Wochen" soll es soweit sein! (mize)



Direktlink | Die erste Folge des neuen Queer L-Vlogs

