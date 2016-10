Medikamentöse Prävention

Berlin diskutiert: "Gib PrEP eine Chance"

Das Logo und Plakatmotiv von "HIV im Fokus" ist eine Abwandlung des bekannten Präventions-Mottos "Gib AIDS keine Chance" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Bild vergrößern

Am 8. Oktober findet zum dritten Mal der interdisziplinäre Fachkongress "HIV im Fokus" im Roten Rathaus statt.



Unter dem Motto "Prävention 2016" und dem Titel "Gib PrEP eine Chance" beschäftigt sich der interdisziplinäre Fachkongress "HIV im Fokus" am 8. Oktober 2016 im Berliner Rathaus mit der Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) und den dadurch entstandenen neuen Möglichkeiten der HIV-Prävention. Die Veranstaltung findet seit 2012 jährlich abwechselnd mit dem "HIV im Dialog"-Kongress statt und bietet Experten aus den Bereichen Medizin, Gesundheitsversorgung, Politik und Sozialwissenschaft ein Forum, um sich zu treffen, zu informieren und zu diskutieren.



Die Zulassung von Truvada, der "Pille zum Schutz vor HIV", im August durch die europäische Arzneimittelagentur wird von den Veranstaltern einhellig begrüßt. "Wir sind der Überzeugung, dass die PrEP ein unverzichtbarer Bestandteil in der heutigen Prävention ist. Mit der PrEP erreichen wir gerade diejenigen, die durch die bisherigen Mittel der Prävention nicht angesprochen werden (und gleichzeitig einem hohen Risiko ausgesetzt sind)", heißt es in der Einladung. Allerdings müsse nun auch geklärt werden, wie Menschen an das Medikament kommen und wann und wie Ärzte eine PreP verschreiben und wie die Kosten dafür abgerechnet werden sollen.



Dir Schirmherrschaft über "HIV im Fokus" hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) übernommen. Auf dem Programm stehen international besetzte Podien, Vorträge und Arbeitsgruppen. Der Kongress steht allen Interessierten offen und ist kostenfrei zugänglich. Aus organisatorischen Grünen wird um eine vorherige Anmeldung über die Homepage gebeten.



"HIV im Fokus" wird gemeinsam vom Arbeitskreis AIDS niedergelassener Ärzte Berlin, der Deutschen Aids-Gesellschaft (DAIG), der European Aids Treatment Group (EATG), Pluspunkt, ManCheck, Fixpunkt, Hydra, der Initiative Brandenburg, der Lesbenberatung Berlin, Les MigraS, TransInterQueer, Update-your-life und dem Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum veranstaltet. Kooperations-Partner sind die Berliner Aids-Hilfe und die Deutsche AIDS-Hilfe. (mize)