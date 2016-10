Baden-Württemberg

CDU zu homofreundlich: Funktionär wechselt zur AfD

Malte Kaufmann als Redner auf der "Demo für alle". Für den 39-Jährigen ist Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt "Indoktrination" und ein "Angriff auf unsere Glaubensfreiheit". (Bild: (cc) Demo für Alle / flickr)

In seiner Austrittserklärung beschwerte sich der Nordbadener CDU-Bezirksvorstand und "Demo für alle"-Redner Malte Kaufmann, dass er in der Union kein Gehör mehr finde.



Der baden-württembergische CDU-Politiker Malte Kaufmann, bislang Mitglied u.a des Bezirksvorstands Nordbaden und des Kreisvorstands Rhein-Neckar sowie Landesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg, hat am 30. September sein Parteibuch zurückgegeben. Gleichzeitig kündigte der 39-Jährige in einer Videobotschaft an, einen Aufnahmeantrag bei der AFD zu stellen: "Ich habe mich ausgiebig mit den Grundsätzen der Partei befasst und stelle fest, dass diese meinen politischen Überzeugungen entsprechen."



Seinen CDU-Austritt begründete Kaufmann überwiegend mit einer angeblich zu LGBTI-freundlichen Politik der Union. "Ich habe mich mit Leidenschaft als Bündnispartner der 'Demo für alle' engagiert", heißt es in seiner von der AfD weiterverbreiteten Erklärung. "In der CDU gab es dafür allerdings wenig Unterstützung. Im Gegenteil, Anträge auf Streichung von Staatsgeldern für Genderlehrstühle finden bei der Parteiführung kein Gehör."

Fortsetzung nach Anzeige

Kampf gegen Bildungspläne in Baden-Württemberg und Hessen

Auch mit der grün-schwarzen Regierung in seinem Bundesland ist Kaufmann nicht zufrieden: "Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, wo ich beheimatet bin, ging die CDU eine Koalition mit den Grünen ein und nahm widerspruchslos den 'Aktionsplan für sexuelle Vielfalt' hin, der auch Niederschlag im Koalitionsvertrag fand."





Direktlink | Austrittserklärung von Malte Kaufmann

Direktlink | Rede Kaufmanns bei der "Demo für alle" am 21. Juni 2015

Geärgert haben ihn zuletzt die neuen Richtlinien zu Sexualerziehung in Hessen: "In Hessen müssen wir jetzt Ende Oktober gegen den dortigen Bildungsplan demonstrieren, der ausgerechnet von einem CDU-geführten Kultusministerium stammt und voller verstörender Inhalte für die Kinder ist. Als engagierter Christ und Vater von vier Kindern kann ich dem nicht tatenlos zusehen, insbesondere wenn meine eigene Partei dabei mitmacht."Kaufmann engagiert sich seit mehreren Jahren aktiv bei der homo- und transfeindlichen "Demo für alle". Als Redner auf der Protestkundgebung am 21. Juni 2015 in Stuttgart bezeichnete er den baden-württembergischen Bildungsplan als "Indoktrination" und "Angriff auf unsere Glaubensfreiheit". Der damaligen grün-roten Landesregierung warf er vor, die "wichtigsten Werte unseres Landes" zu zerstören: "Gott hat die Welt gemacht und die Menschen als Mann und Frau erschaffen und nicht als über 50 verschiedene Geschlechter. Und die Ehe wird zwischen Mann und Frau begründet. Das ist es, was wir unseren Kindern gerne weitergeben möchten." (mize)