Diözese Rottenburg-Stuttgart

Katholischer Theologe fordert Segnungen schwul-lesbischer Paare

Eckhard Raabe wirft seiner Kirche im jüngsten "Kommentar zur Woche" vor, sie predige zwar die Liebe, blende aber deren Vielfalt aus (Bild: Screenshot)

Ein Videokommentar auf der Webseite der Diözese Rottenburg-Stuttgart fordert einen Ritus, mit dem die Kirche den homosexuellen Paaren sagt: Es ist gut so, eure Liebe ist gut so".



Überraschende Töne auf der offiziellen Webseite der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart. In seinem jüngsten Video-"Kommentar zur Woche" fordert der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Eckhard Raabe die Einführung eines kirchlichen Trauritus für lesbische und schwule Paare: "Es fehlt an einem Ritus, mit dem die Kirche den homosexuellen Paaren sagt: Es ist gut so, eure Liebe ist gut so.' Ihr seid ein wichtiger Teil der Kirche."



Anlass für den Kommentar unter der Überschrift "Verbotene Liebe" war die Meldung über zwei ehemalige Ordensschwestern aus Italien, die sich auf einer pastoralen Reise ineinander verliebt und vergangene Woche in der Nähe von Turin eine eingetragene Partnerschaft geschlossen haben (queer.de berichtete).



Raabe wirft der katholischen Kirche in dem Video vor, sie predige zwar die Liebe, blende aber deren Vielfalt aus. Sein Kommentar endet mit den Worten: "Gottes Liebe ist größer als unser menschliches Kleinklein." (cw)