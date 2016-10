Baden-Württemberg

Kretschmann fordert mehr Politik für Heteros

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) regiert seit der Landtagswahl im März zusammen mit der CDU (Bild: (cc) Metropolico.org / flickr)

Der grüne Ministerpräsident nennt die "klassische Ehe" die "bevorzugte Lebensform der meisten Menschen – und das ist auch gut so".



Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat seine Partei indirekt dazu aufgerufen, weniger Politik für Lesben und Schwule zu machen und stattdessen die Heterosexuellen in den Mittelpunkt zu stellen. "So ist und bleibt die klassische Ehe die bevorzugte Lebensform der meisten Menschen – und das ist auch gut so", schrieb der Landesvater in einem Beitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit".



In dem Artikel rief Kretschmann die Grünen zur Selbstkritik auf und machte sie sogar für die Wahlerfolge der AfD mitverantwortlich. Die "kulturelle Hegemonie" seiner Partei habe zum Aufstieg der Rechtspopulisten beigetragen. Angesichts einer umfassenden Modernisierung der Gesellschaft wachse bei vielen Menschen "das Gefühl der Überforderung zum Gefühl des Kontrollverlusts aus", so der Ministerpräsident. Nun gehe es darum, deutlich zu machen, "dass die neuen Freiheiten in der Lebensgestaltung ein Angebot und keine Vorgabe sind".

Kretschmann: Grüne soll das "Moralisieren" lassen

Darüber hinaus forderte Kretschmann seine Partei dazu auf, das "Moralisieren" zu lassen: "Wir sind keine Heiligen und werden es auch dann nicht, wenn man uns dazu machen will", heißt es in dem Beitrag für die "Zeit". Anstatt Vorgaben für die individuelle Lebensgestaltung zu treffen, sollten die Grünen sich auf den Kampf für eine gute Ordnung der Dinge konzentrieren.



Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Bis zur Landtagswahl am 13. März 2016, bei der die Grünen mit 30,3 Prozent stärkste Partei wurden, regierte er mit der SPD, seitdem mit der CDU als Juniorpartner.



Im grün-schwarzen Koalitionsvertrag hatte sich die Union zwar bereit erklärt, den "Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte" fortzuführen, das Ergebnis blieb jedoch aus LGBTI-Sicht deutlich hinter der grün-roten Vorlage zurück (queer.de berichtete). (cw)