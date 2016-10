Vermeintliche Homo-"Propaganda"

Ikea-Cover-Contest in Russland: Traum von Vielfalt geplatzt

Das Motiv mit den beiden jungen Männern hatte im Wettbewerb mit Abstand geführt – seit Mittwoch ist nur noch die Meldung abrufbar, dass es auf ihren Wunsch gelöscht worden sei

Aus einem Foto-Wettbewerb zum Katalogtitel ist ein händchenhaltendes junges Männerpaar verschwunden, diesmal endgültig und angeblich auf eigenen Wunsch.



Der Beinahe-Kulturkampf um ein vermeintliches schwules Paar auf einem Ikea-Katalog in Russland ist – zumindest vorläufig – beendet. Am späten Mittwochabend verschwand das Bild zweier händchenhaltender junger Männer aus einem Online-Wettbewerb mit dem Hinweis, es sei auf Wunsch der Teilnehmer entfernt worden.



Für den Wettbewerb konnten sich Familien, Paare, Freunde und Einzelpersonen in verschiedenen Filialen des Möbelhauses in der nachgebauten Einrichtung des aktuellen Katalogtitelbildes fotografieren lassen. Teilnehmer von "Werde das Titel-Gesicht" bekommen einen individuellen Katalog mit ihrem Titelbild, die Gewinner der Online-Abstimmung Einkaufsgutscheine; ihr Bild soll vom Konzern zu Werbezwecken, aber nicht für den eigentlichen Katalog verwendet werden.



Die beiden jungen Männer aus Moskau hatten tagelang in Führung gelegen, mit zuletzt über 7.500 Stimmen und fast 6.900 Stimmen Vorsprung vor den bis dahin Zweitplatzierten (queer.de berichtete). In sozialen Netzwerken hatten LGBTI-Gruppen dazu aufgerufen, für die beiden Männer zu stimmen – als Zeichen schwuler Sichtbarkeit, auch wenn über die Abgebildeten wenig bekannt wurde, und auch um Ikea zu testen, das 2013 bereits aus vorauseilendem Gehorsam gegenüber dem Gesetz gegen "Homo-Propaganda" ein Interview mit zwei Lesben aus der russischen Version des internationalen Kundenmagazins gestrichen hatte (queer.de berichtete).

Szene fragt sich: War das eine Niederlage?

Dass möglicherweise zwei Schwule bei dem Wettbewerb vorne lagen, führte in Russland in den letzten Tagen auch zu einem großen und nicht immer wohlwollenden Medieninteresse. Ikea gab sich gegenüber der Presse einerseits liberal und betonte, Menschen ohne Ansicht u.a. ihrer sexuellen Orientierung zu behandeln. Andererseits sagte ein Pressesprecher, dass man das Bild entfernen werde, sollte es als Verstoß gegen das Gesetz gewertet werden, wovon man aber nicht ausgehe.



Bereits am Dienstag war das Bild für einige Stunden verschwunden, ohne Kommentar des Konzerns, was zu einigen Spekulationen und ersten Unmutsbekundungen gegen Ikea führte (queer.de berichtete). Die einflussreiche Gruppe "Straight Alliance for LGBT Equality", die ihre über 20.000 Follower im sozialen Netzwerk gebeten hatte, für die Männer abzustimmen, wusste so auch am Donnerstag nicht so recht, wie sie mit dem endgültigen Verschwinden des Bilds umgehen soll.



Dass einer der abgebildeten Jungs bereits vor einigen Tagen gegenüber einer Zeitung gesagt haben soll, er sei kein Teil der LGBT-Community und habe "kein Interesse, die Aufmerksamkeit von ihren Unterstützern oder von ihren Gegnern (zu) erlangen", macht die Frage nicht einfacher. Hat Ikea die Jungs, die auf einen wahrscheinlichen Gewinn verzichten, um Rückzug gebeten und ihnen dafür etwas versprochen? Wurde der mediale und homophobe Druck auf die beiden, egal, ob sie schwul oder hetero sind, zu groß? Oder hat Ikea das Foto einfach so gelöscht?



Die Fragen werden heiß diskutiert – wie zugleich die Möglichkeit, dem ganzen noch ein positives Zeichen entgegenzusetzen. Ein Flashmob bei Ikea? Neue selbstbewusste Teilnehmer beim Wettbewerb, der noch bis Ende Oktober läuft? Das Gefühl, dass hier letztlich schwule Sichtbarkeit, Akzeptanz und generell Vielfalt verloren haben, die Stimmen der Community für ungültig erklärt wurden, beherrscht die Debatte – eine neue Aktion sollte nicht ebenfalls in einer gefühlten Niederlage enden.

Russlands Community unter Dauer-Druck

Der bekannte Journalist Dmitry Tsilikin wurde im März von einem Rechtsradikalen erstochen. Seine Homosexulität wurde erst danach in Medien thematisiert. Bild vergrößern