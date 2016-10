Stellenausschreibung

LSVD sucht Verstärkung bei Finanzbuchhaltung und Personalverwaltung

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt



Verstärkung für die Finanzbuchhaltung und Personalverwaltung

(20 Wochenstunden, Bezahlung in Anlehnung an TV-L 8)



Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2016



Qualifikation:

• Möglichst einschlägige Berufsausbildung oder ähnliche Qualifikation und/oder Praxiserfahrung

• Kenntnisse des Zuwendungsrechts, Erfahrungen bei der Erstellung von Finanzanträgen und Verwendungsnachweisen

• Kenntnisse des Tarifrechts und der Personalverwaltung

• Teamfähigkeit und Organisationsfähigkeit



Aufgabenbereich:

• Unterstützung der Leitung der Finanzsekretariats

• Vorbereitende Buchhaltung (LEXWARE)

• Anfertigen von Zuwendungsanträgen und Verwendungsnachweisen sowie Angeboten

• Bearbeitung der Auflagen der Zuwendungsgeber

• Anfertigung und Kontrolle von Budgetlisten, Führen der Barkasse

• Überprüfung von Belegen und Einholung von Kostenvoranschlägen

• Unterstützung bei der tariflichen Eingruppierung von Personal, Führen von Personalunterlagen



Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in einer PDF (maximale Datei-Größe 8 MB) bis 31. Oktober 2016 per Email an Frau Semiramis Ceylan-Ahlborn: semiramis.ceylan@lsvd.de