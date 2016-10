Skandalöser Handschlag

Iraner hielten Barbara Hendricks für einen Mann



Barbara Hendricks ist seit Dezember 2013 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. (Bild: SPD)

Im Iran hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) für Aufregung gesorgt, weil sie ihrer iranischen Amtskollegin Masoumeh Ebtekar bei einem Besuch in Teheran die Hand gab. Grund: Einige konservative Medien hatten die lesbische Politikerin offenbar für einen Mann gehalten, wie Journalist Sadegh Ghorbani berichtete. Und im Iran ist der Handschlag zwischen Männern und Frauen streng verboten.Das Verbot kann im Reich der Mullahs zu ernsten Konsequenzen führen: So wurde erst im März die Reformpolitikerin Minoo Khaleghi aus dem Parlament ausgeschlossen, weil sie im Ausland einem Mann die Hand gegeben haben soll.In Deutschland berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag über Hendricks Handschlag – und auch darüber, dass ihr Gegenüber trotz ihrer Verdienste für den Umweltschutz eigentlich keine Frau ist, die man gerne zum Kaffee einladen würde. So hetzt Ebtekar, die auch den Titel Vizepräsidentin führt, regelmäßig gegen Israel – auch ihre Beteiligung an der brutalen Geiselnahme in der US-Botschaft 1979 steht in der Kritik (im Film "Argo" wird sie als "Tehran Mary" gezeigt). Daher griff der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Feist den Besuch Hendricks scharf an: "Frau Ebtekar steht für alles, aber nicht für einen sich wandelnden Iran. Bei der Wahl seiner Gesprächspartner sollte man mehr Sorgfalt walten lassen."Hendricks hatte sich 2013 als lesbisch geoutet – als erste Bundesministerin in der deutschen Geschichte. Als solche reiste sie in ein Land, das die Todesstrafe gegen Homosexuelle verhängt. Erst im August hatte die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung die Hinrichtung eines minderjährigen Schwulen kritisiert ( queer.de berichtete ). (cw)