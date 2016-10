Frankfurt am Main

Ingrid Steeger will "Transen-Bar" eröffnen

Mit Männern hatte Ingrid Steeger in ihrem Leben wenig Glück: Heute lebt sie mit Hundedame Eliza Doolittle zusammen (Bild: (cc) Michael Schilling / wikipedia)

Die Münchner "Klimbim"-Schauspielerin plant eine neue Karriere als Wirtin in Frankfurt am Main.



Mit 69 Jahren will sich die deutsche Schauspielerin Ingrid Steeger noch einmal beruflich verändern und dafür sogar von München nach Frankfurt ziehen. "Ich mache dort eine Transen-Bar auf", erklärte der einstige "Klimbim"-Star der Münchner Tageszeitung "tz".



Sie wolle "mal wieder was anderes machen", begründete Steeger den Schritt. Auf die Idee habe sie ihre Freundin Manuela Mock gebracht, die in Frankfurt eine "Damenboutique für den Herren" besitze. Dort seien unter anderem Silikonbrüste, Mieder und Perücken im Angebot. "Dazu möchten wir jetzt eben auch noch Getränke und kleine Snacks anbieten", erklärte die Schauspielerin.



Derzeit seien Freundinnen dabei, alle notwendigen Genehmigungen einzuholen. "Hoffentlich klappt das. Aber wir haben viele Freunde aus dem Gastronomiebereich, die uns mit Rat und Tat unterstützen", so Steeger. Auch als Wirtin wolle sie nebenher weiterhin am Theater arbeiten.



Ingrid Steeger wurde in den Siebzigerjahren mit der Fernsehserie "Klimbim" von Michael Pfleghar bundesweit bekannt. Sie spielte dabei an der Seite von Elisabeth Volkmann, Horst Jüssen, Wichart von Roëll und Peer Augustinski. (cw)