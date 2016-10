Interview mit Manfred Bruns

"Ich glaube an die Rehabilitierung erst, wenn sie im Bundesgesetzblatt steht"

Einer der wichtigsten Kämpfer für die Gleichstellung von Lesben und Schwulen in Deutschland: Der frühere Bundesanwalt am Bundesgerichtshof Manfred Bruns, Jahrgang 1934, war langjähriges Mitglied im LSVD-Bundesvorstand (Bild: (cc) Lesben- und Schwulenverband in Deutschland / wikipedia)

Manfred Bruns analysiert im Interview die Debatte um die Entschädigung der nach 1945 verfolgten Schwulen. Justizminister Maas erklärte unterdessen, sein Gesetzentwurf sei "so gut wie fertig", er plane 30 Millionen Euro ein.



Am Freitagabend wurde ein erstes Detail aus dem geplanten Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas zur Rehabilitierung und Entschädigung der in der Bundesrepublik und DDR verfolgten Homosexuellen bekannt. Insgesamt sollen 30 Millionen Euro dafür aufgewendet werden, erklärte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Sein für diesen Monat angekündigter Gesetzentwurf sei "so gut wie fertig".



Den Paragrafen 175 des Strafgesetzbuchs hautnah miterlebt hat der 1934 geborene ehemalige LSVD-Bundesvorstand Manfred Bruns. Als Bundesanwalt am Bundesgerichtshof musste er jahrzehntelang einen Rechtsstaat vertreten, der seine eigene sexuelle Orientierung unter Strafe stellte. Umso nachdrücklicher setzte er sich nach seinem öffentlichen Coming-out für die Abschaffung des Straftatbestandes ein.



Bruns stritt mit Politikern über mögliche Reformen, verfasste Stellungnahmen und verteidigte diese in Anhörungen. 1994 war er am Ziel: Der Paragraf 175 wurde außer Kraft gesetzt und durch eine allgemeine Jugendschutzvorschrift ersetzt, deren Formulierung von Bruns selbst stammte.



22 Jahre später scheint nun auch eine Rehabilitierung der Verurteilten in greifbare Nähe zu rücken. Mit dem Vater der Abschaffung des Paragrafen 175 sprach Philipp Pohlmann über die Ankündigung des Bundesjustizministers, noch in diesem Monat einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen.

Fortsetzung nach Anzeige

Lieber Herr Bruns, wie groß waren Freude und Erleichterung, als der Bundesjustizminister im Mai verkündete, dass diejenigen rehabilitiert werden sollen, die nach 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilt worden sind?



Die Freude war natürlich groß, dass die Rehabilitierung nach 16 Jahren Diskussion nun endlich kommen soll. Aber ob sie jetzt wirklich kommt, ist noch nicht sicher.



Bereits 2002 wurden die in der NS-Zeit ergangenenUrteile gegen Homosexuelle aufgehoben. Mit welchen Argumenten verweigerte die Politik bisher eine Rehabilitierung?



Gegen die Rehabilitierung werden drei Argumente vorgebracht. Wenn sich die Auffassungen über die Strafbarkeit eines Verhaltens änderten, sei das kein Grund, frühere Verurteilungen aufzuheben. Die Verurteilungen nach § 175 StGB seien vom Bundesverfassungsgericht gebilligt worden. Auch dürfe der Gesetzgeber keine rechtskräftigen Urteile aufheben. Das verstoße gegenden Grundsatz der Gewaltenteilung.



Was hat Ihrer Vermutung nach nun zu einem Umdenken geführt?



Der Durchbrunch ist wohl dem Gutachten von Prof. Burgi zu verdanken, das die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Auftrag gegeben hatte. Auch scheinen die bevorstehenden Bundestagswahlen eine Rolle zu spielen. Die Koalition ist zwar weiterhin gegen die Öffnung der Ehe und die gemeinschaftliche Adoption von Kindern durch Lebenspartner, will aber die Lesben und Schwulen nicht ganz enttäuschen. Die Rehabilitierung interessiert die Allgemeinheit nicht.



An dem Eckpunktepapier zur Rehabilitierung kritisieren Sie, dass "Verurteilungen wegen einverständlicher sexuellen Handlungen von Erwachsenen mit Jugendlichen des gleichen Geschlechts zwischen 14 bis 16 Jahren nicht in das Rehabilitierungsgesetz einbezogen werden sollen". Wie hat der Bundesjustizminister auf den Vorwurf reagiert und glauben Sie, dass der Gesetzesentwurf dahingehend vom Eckpunktepapier abweichen wird?



Das Bundesjustizministerium hat geantwortet, dass man unsere Anregung, die Verurteilungen von Erwachsenen wegen einverständlicher homosexuellen Handlungen mit 14- bis 16-Jährigen in die Rehabilitierung einzubeziehen, bei den weiteren Überlegungen und Gesetzgebungsarbeiten beachten werde. Ich gehe deshalb davon aus, dass der Gesetzentwurf entsprechend abgeändert wird.