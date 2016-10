Italien

Papst über Verpartnerung zweier Ex-Nonnen betrübt

Keine Freude über die Liebe und staatlich anerkannte Partnerschaft zwischen Isabel und Federica: Papst Franziskus (Bild: (cc) Republic of Korea / flickr)

Laut einem Tweet von Erzbischof Angelo Becciu stand Franziskus die "Traurigkeit ins Gesicht geschrieben".



Eine Woche nachdem sich in Italien zwei ehemalige Schwestern des Franziskaner-Ordens verpartnert haben, hat sich erstmals der Vatikan zu der lesbischen Beziehung geäußert. Über die beiden 44 Jahre alten Ex-Nonnen war weltweit berichtet worden.



"Wie viel Traurigkeit stand dem Papst ins Gesicht geschrieben, als er die Nachricht von den verheirateten Ordensschwestern gelesen hat", heißt es in einem Tweet des vatikanischen Innenministers Erzbischof Angelo Becciu.



Die beiden ehemaligen Nonnen Federica und Isabel hatten sich vor drei Jahren auf einer pastoralen Reise nach Afrika kennengelernt und ineinander verliebt. Am Donnerstag vergangener Woche schlossen sie auf dem Standesamt von Pinerolo in der Nähe von Turin eine eingetragene Partnerschaft (queer.de berichtete).



In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" forderten die beiden früheren Ordensfrauen die katholische Kirche auf, auch homosexuelle Paare zu trauen. Italien hatte erst im Mai als letztes westeuropäisches Land eingetragene Partnerschaften eingeführt (queer.de berichtete). (cw)