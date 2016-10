Stellenausschreibungen

Akademie Waldschlösschen sucht Hauswirtschaftsleitung, Köch*in & Küchenhilfe

Die Akademie Waldschlösschen sucht zur Verstärkung ihres Teams:



• eine Hauswirtschaftsleitung (m/w) in Vollzeit



für die Seminargruppenverpflegung:



• eine/n Köchin/Koch in Teil- oder Vollzeit und

• eine Küchenhilfe (m/w) in Vollzeit.



Eigener PKW erforderlich!





Stellenprofil "Hauswirtschaftsleitung"



Aufgaben:

• Leitung der Küche (Verantwortung für Planung, Einkauf, Reinigung/HACCP und Lagerung)

• Dienstplanerstellung für Küche und Reinigung (in Absprache mit Hausbelegung)

• Speiseplanerstellung

• Verantwortung für Speisesaal, Getränke, Blumen und Dekoration

• Praktische Mitarbeit in der Küche, Ansprechpartner*in für die Gäste

• Organisation und Verwaltung der Mitarbeitenden in Küche und Reinigung

• Schnittstellenkommunikation mit Hausbelegung, Verwaltung und Leitung



Anforderungen:

• Ausbildung zur/zum Hauswirtschafter*in

• Einschlägige Berufserfahrung

• Bereitschaft auch zur Arbeit am Wochenende/Freizeitausgleich

Es handelt sich um eine 40-Stunden-Stelle mit Vergütung in Anlehnung an Tv-L Entgeltgruppe E 8.





Stellenprofil "Köchin/Koch"



Aufgaben:

• Mitwirkung bei der Aufstellung des Speiseplanes

• Anrichten und Zubereiten der Mahlzeiten und der damit in Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeit

• Anleitung der Küchen-Hilfskräfte und Auszubildenden

• Überwachung der Essensausgabe

• Reinigung und Pflege – im Rahmen von HACCP

• Organisation und Pflege des Speisesaals

• Überwachung und Abrechnung des Getränkebestandes

• Erstellung und Überwachung von Rezepturen

• Einkauf von Lebensmitteln und Getränken

• Warenannahme und Wareneingangskontrolle



Anforderungen:

• Ausbildung zur/zum Köchin/Koch

• Einschlägige Berufserfahrung in der Gruppenverpflegung

• Bereitschaft auch zur Arbeit am Wochenende/Freizeitausgleich



Wir bieten feste und geregelte Arbeitszeiten (kein Teildienst).

Es handelt sich um eine 30- bzw. 40-Stunden-Stelle mit Vergütung in Anlehnung an Tv-L Entgeltgruppe E 4.





Stellenprofil "Küchenhilfe"



Die Tätigkeit umfasst die Mitarbeit in der Küche.



Aufgaben:

• Anrichten und Zubereiten der Mahlzeiten und der damit in Zusammenhang stehenden Vor- und Nacharbeit unter Anleitung und Kontrolle

• Reinhaltung und Pflege – im Rahmen von HACCP

• Warenannahme, Wareneingangskontrolle

• Temperaturüberwachung Kühlgeräte

• Reinhaltung der Lagerräume und Kühlgeräte

• Pflege des Speisesaals

• Betreuung und Kontrolle des Getränkebestandes

• Getränkeabrechnung



Anforderung:

Bereitschaft auch zur Arbeit am Wochenende/Freizeitausgleich



Wir bieten feste und geregelte Arbeitszeiten (kein Teildienst).

Es handelt sich um eine 40-Stunden-Stelle mit Vergütung in Anlehnung an Tv-L Entgeltgruppe E 2.





Bewerbungen bitte an:



Stiftung Akademie Waldschlösschen

Ulli Klaum

37130 Gleichen-Reinhausen

Tel. (05592) 9277-12

Fax (05592) 9277-77

Email: ulli.klaum@waldschloesschen.org