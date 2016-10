Radiointerview aus dem Jahr 2010

Trump: Ich hatte nie schwule Gedanken!



Präsidentschaftskandidat Donald Trump sieht sich als Voll-Hete.

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat 2010 in einem Radiointerview erklärt, dass er an schwulen Sex nie auch nur gedacht habe. Eine entsprechende Aufnahme hat CNN ausgegraben.Die Aufnahme entstand, als sich der Präsidentschaftskandidat vor sechs Jahren von Howard Stern interviewen ließ. Stern unterhielt sich in seiner Talkradio-Sendung mit seinen Gästen jahrelang am liebsten über anstößige Themen in rauer Sprache. Damit wurde er zu einem der reichsten Moderatoren des Landes. Trump gehörte zu seinen Lieblingsgesprächspartnern.So entstand das folgende Gespräch über den Golfer Tiger Woods, der zu diesem Zeitpunkt gerade zugegeben hatte, fremdgegangen zu sein.

Trump: Eine Sache, die wir mit Sicherheit über Tiger Woods gelernt haben, ist, dass er nicht schwul ist.



Stern: Er ist mit Sicherheit nicht schwul.



Trump: Ich erinnere mich, dass du einen Typen interviewt hast, eines der größten Interviews aller Zeiten. Der Typ sagte, er habe ein oder zwei Erlebnisse mit einem Mann gehabt, aber er sei nicht schwul. Du sagtest, jeder, der ein oder zwei Erlebnisse mit einem Mann hat, ist schwul.



Stern: Absolut! Absolut! Du weißt es und ich weiß es. Wie viele Erlebnisse hattest du mit einem Mann?



Trump: Null.



Stern: Genau.



Trump: Ich habe nicht einmal daran gedacht. Mit allen, die ich gehabt habe, gab es nie einem großen Denkprozess. Weißt du?



Stern: Sogar als du jung warst? Etwa einen Priester? Sagen wir in der Prep School (eine Einrichtung, die Schüler auf die Uni vorbereitet, Red.)



Trump: Ich habe nicht mal daran gedacht. Lass es mich so ausdrücken: Während des Erlebnisses hatte ich nie einen Gedanken an Jimmy oder Ronald oder so. Nein, keinen Gedanken.



Stern: War es nicht so, dass es in der Schule mal einen Schwanz-Kampf mit dir und zwei Herren gegeben hat?



Trump: Nein.



Stern: Nein? Okay. Dann muss es jemand anders gewesen sein.





Hier die Audioaufnahme (ab ca. 1.30 Minuten)





In anderen von CNN gefundenen Audio-Dateien erklärte Trump unter anderem, wie "heiß" seine Tochter Ivanka sei und dass er gerne Sex mit Frauen hätte, die gerade ihre Tage haben. Keine Aussage reicht freilich an die Freitag veröffentlichte verstörende Aufnahme aus dem Jahr 2005 heran, in der der Präsidentschaftskandidat der Partei von Abraham Lincoln in einem Privatgespräch mit Moderator Billy Bush damit prahlt, als Super-Promi Frauen zwischen die Beine greifen zu dürfen ("Wenn Du ein Star bist, lassen sie dich alles machen. Ihnen an die Muschi fassen, alles"). (dk)