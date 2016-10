Kundgebung gegen Unterdrückung unterdrückt

St. Petersburg: Mehrere Festnahmen bei queerem Protest

Zum Internationalen Coming-out-Tag trugen Aktivisten einen Sarg durch die Innenstadt. Derweil zieht das Regime die Daumenschrauben gegen "Kinder 404" an.



Von Norbert Blech



Die russische Polizei hat am Dienstag mindestens einen St. Petersburger LGBT-Aktivisten während eines Protests zum Internationalen Coming-out-Tag am 11. Oktober festgenommen.



Mehrere Aktivisten waren mit einem mit Regenbogenflaggen verzierten Sarg durch die Innenstadt demonstriert, um auf die Unterdrückung von LGBT-Rechten und auf die Lebenswirklichkeit der Minderheit in dem Land aufmerksam zu machen. Auf Zetteln im Sarg standen Begriffe wie "Gleichgültigkeit", "Schikane" und "Angst".





Höchstgericht bestätigt: "Kinder 404" ist "Propaganda"

In den Profilseiten von "Kinder 404" (Deti 404) berichten queere Kids zumeist anonym von ihren Erfahrungen, oft neben von ihnen angefertigten Plakaten Bild vergrößern

Laut der vorab auf Russisch veröffentlichten Ansprache meinte der später festgenommene Aktivist, man habe sich versammelt, um einer Person zu gedenken, "die ihr alle kennt. Es ist euer Verwandter, euer Kollege, Freund, euer Kind, eine Person, die euch nahe steht. Eine Person, von der ihr nicht wusstet, dass sie mit euch euer größtes Geheimnis teilen wollte." Doch die Person habe niemanden gefunden, sich anzuvertrauen, den Mut vielleicht aufgrund eines homophoben Spruchs oder politischer Stimmungsmache verloren.In Russland gebe es sieben bis acht Millionen LGBT, so die Ansprache weiter, die aber größtenteils als "Geister" unsichtbar blieben und bleiben müssten. Das versaue ihnen das Leben und führe in einem Teufelskreis zu noch mehr Vorurteilen und dadurch zu noch mehr Unsichtbarkeit. Der Protest ziele auf "den Verstand und das Gewissen der heterosexuellen Mehrheit", um das Schweigen und die Unterdrückung zu durchbrechen. Das sei notwendig angesichts zahlreicher Selbstmorde von LGBT-Jugendlichen, über deren Hintergründe oft auch auch nicht berichtet werde.Wie die Agentur "Rosbalt" berichtet, habe die Polizei eingegriffen, bevor die Aktivisten wie geplant "I Will Survive" von Gloria Gaynor anstimmten wollten. Festnahmen sind auch bei friedlichen LGBT-Protesten in Russland recht üblich, in der Regel werden die Betroffenen nach einigen Stunden auf der Wache wieder freigelassen. Es ist derzeit unklar, ob nur ein Aktivist festgenommen wurde, wie ein Video zeigt und es mehrere Medien berichten, oder einige, wie andere Medien berichten.

Bereits einen Tag vor dem internationalen Coming-out-Tag machten Schlagzeilen die Runde, die die Luft für queere Teenager in Russland erneut dünner erscheinen lassen. Am Montag ging bei dem wichtigsten landesweiten Online-Projekt für LGBTI-Jugendliche, "Kinder 404", ein Brief der Medienbehörde ein, der zu dessen Sperrung führen könnte. Am selben Tag bestätigte zudem das Höchstgericht des Landes eine Geldstrafe gegen die Projektgründerin.



Die Journalistin Elena Klimowa hatte das Projekt 2013 ins Leben gerufen, nachdem sie sich in mehreren Artikeln gegen das zu dem Zeitpunkt noch geplante Gesetz gegen Homo-"Propaganda" gewandt hatte und zahlreiche eMails von Jugendlichen erhielt, die sich für ihre Unterstützung bedankten: Diese hätte ihnen Mut gemacht. Der Name "Kinder 404" spielt auf die Fehlermeldung für von Servern nicht gefundene Webseiten an und soll die fehlende Sichtbarkeit queerer Kids deutlich machen.



Dem setzte Klimova das Projekt entgegen, das vor allem im russischen sozialen Netzwerk VK, aber auch auf Facebook und einer Webseite die Jugendlichen größtenteils anonym über ihre Erfahrungen berichten lässt und den Kids eine Möglichkeit zum Austausch bietet.



Gegen dieses (lebens-)wichtige Projekt regte sich schnell Widerstand der Homo-Hasser. So verfasste der Autor des St. Petersburger Originals des "Propaganda"-Gesetzes, der vor wenigen Wochen in die Staats-Duma gewählte Politiker Witali Milonow, mehrere Strafanzeigen gegen seine Gründerin. Elena Klimova stand in Folge mehrfach wegen der Bewerbung "nicht-traditioneller sexueller Beziehungen" vor Gericht.



Zunächst war Klimova mehrfach in erster oder zweiter Instanz freigesprochen worden, ein Verfahren hat jetzt aber erstmals Rechtskraft erlangt: Im Sommer war die Journalistin zu einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Rubel (rund 720 Euro) verurteilt worden, was im März von der zweiten Instanz und am Montag vom Höchstgericht bestätigt wurde. Sie wolle weiter kämpfen, schrieb Klimova auf VK, notfalls vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und vielleicht auch vor dem russischen Verfassungsgericht. Das hatte 2014 das neue Gesetz gebilligt, aber bereits in einigen Bereichen in seiner Wirkung eingeschränkt (queer.de berichtete).

Roskomnadsor will "Kinder 404" auf den Index setzen

Neben dem strafrechtlichen Vorgehen ist "Kinder 404" auch konstant durch die Medienaufsicht Roskomnadsor bedroht. Diese hatte bereits im letzten Jahr eine Sperrung der Seite im sozialen Netzwerk vk verfügt – die Community entging der Zensur, indem sie dort zunächst einfach eine neue Seite aufmachte, mit mehr Unterstützern als zuvor (queer.de berichtete).



Wie Klimova mitteilte, habe sie am Montag ein neues Schreiben von Roskomnadsor erhalten, in dem sie aufgefordert wird, alle illegalen Inhalte zu entfernen. Ansonsten werde man das Projekt auf die Liste illegaler Webseiten setzen, deren Zugang für die Bevölkerung durch Provider zu sperren ist. Die Medienanstalt beruft sich dabei auf eine entsprechende Gerichtsentscheidung aus dem April – und definiert laut Klimova die vermeintlich illegalen Inhalte nicht näher. Ein Ministeriumssprecher sagte am Dienstag gegenüber gazeta.ru, dass im Prinzip alle Inhalte von "Kinder 404" illegal seien.



Sie gehe davon aus, dass das Projekt wohl in Kürze nicht mehr in Russland abrufbar sei, seufzte Klimova bei VK. Und gab weiter nicht auf: Spiegelseiten sind von der Sperrung wohl zunächst nicht betroffen.