Ziel: "Dienstleister der Partei"

"Homosexuelle in der AfD" machen Selbsthass zum Programm

Die aktuellen Vorstände der "Homosexuellen in der AfD" auf Bundesebene und in einigen Ländern bei ihrer Versammlung am 2. Oktober (Bild: BIG Homosexuelle in der AfD)

In neuen "Leitlinien" sprechen sich Mirko Welsch & Co. gegen die Ehe für alle, schulische Coming-out-Unterstützung oder den Begriff "Homophobie" aus.



Von Norbert Blech



Die "Bundesinteressengemeinschaft Homosexuelle in der AfD" hat am Montag "Leitlinien" (PDF) ihrer "Arbeit" veröffentlicht, die sie am 2. Oktober bei einem Bundestreffen verabschiedet hat – laut Präambel im "Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott, Deutschland, den Menschen und unserer Partei".



"Wir erteilen jedem Vereinnahmungsversuch der Homo-, Bi-, Inter- und Transsexuellen durch den linken Zeitgeist eine klare Absage und bekennen uns zu den Werten des Rechtsstaates und Positionen der Alternative für Deutschland", heißt es in der Präambel des Papiers der rechtspopulistischen Gruppierung. Als "Vertreter der bürgerlichen, konservativen und liberalen Homosexuellen" bekämpfe man alle gegen Homosexuelle gerichteten Bedrohungen und bekenne sich zum "demokratischen Diskurs".



Zur Beruhigung heterosexueller Parteimitglieder wird noch betont: "Schwulen und Lesben liegt Deutschland genau so sehr am Herzen, wie jedem anderen liebenden Menschen mit einem Bezug zu Familie, Heimat und Nation" – später spricht sich das Programm für ein "Europa der Vaterländer statt den Ruin Europas durch die EU" aus oder für eine "deutsche Leitkultur" im "Kampf gegen islamistische Orthodoxie".

Fortsetzung nach Anzeige

Programm: Keine weiteren Rechte für "Untergruppe" der Homosexuellen

Das Papier der nicht offiziell anerkannten "Homosexuellen in der AfD" fordert ferner einen "Einwanderungsstopp für kulturfremde Menschen", da dies die "Akzeptanz von gesellschaftlichen Untergruppen" stärken würde. Zugleich enthalten die Leitlinien keinen einzigen Gedanken zu einer Förderung der Akzeptanz.



So wird zwar betont, die "Denunziation z.B. konservativer Ansichten" gehöre "genauso bekämpft wie eine Denunziation der Homosexualität", um dann aber homofeindlich hetzenden Parteimitgliedern einen Freibrief zu erteilen: "So lehnen wir den Gebrauch des Wortes 'Homophobie' und andere Entgleisungen sogenannter politischer Korrektheit ab. Begriffe wie 'Homophobie' und 'Islamophobie' gehören als Totschlagargument nicht in die politische Auseinandersetzung."



Natürlich kritisieren Welsch & Co. auch "Berufsfunktionäre" von LSVD & Co., die sich nicht als Sprachrohr der Community aufspielen sollten. Was die AfD-Homos unter "demokratischem Diskus" verstehen, zeigen sie auf ihrer Facebook-Seite. In Bezug auf queer.de heißt es dort aktuell: "Linksgrüne Queeriban stoppen".







Früheres Motiv der AfD-Homos



Bei dieser Veranstaltung in Nürnberg wurde Volker Beck von Mirko Welsch als "Krebsgeschwür der Schwulenbewegung" bezeichnet

Unterstützung homofeindlichster Hetze

Immerhin ringen sich die "Homosexuellen in der AfD" in ihren "Leitlinien" zu einem "Ja zu den Errungenschaften des ausgefochtenen Emanzipationskampfes" durch, den sie nicht selbst geführt haben, aber mit dem Satz direkt für beendet erklären. Die Lebenspartnerschaft sei "zu würdigen", ein vollständiges Adoptionsrecht für Homo-Paare wird aber ebenso abgelehnt wie für diese der Begriff "Ehe": Eine "Gleichbetrachtung widerstrebt dem gesunden Menschverstand".Wie AfD, "Demo für alle" und Co. lehnen die "Homosexuellen in der AfD" zudem ein "Gender Mainstreaming" und eine angebliche "Frühsexualisierung" von Kindern in aktuellen Bildungsplänen ab. Schulen sollten "angebotsorientiert und nicht ideologisch vorgehen": "Pädagogen sollten Schülern nichts 'aufdrängen', was sie nicht ihrerseits zum Thema wissen möchten. Die persönliche Auseinandersetzung der Schüler mit der eigenen Sexualität und Orientierung ist eine zutiefst private Angelegenheit, zu der sie nicht gedrängt werden dürfen."Als einzige Vision entwickeln die AfD-Homos den rätselhaften Wunsch, "schöpferische Bezeichnungen für homosexuelle Bindungen" zu finden, "die sich vom Genderwahn abheben und in der deutschen Sprache als emotionale Begrifflichkeit gebräuchlich werden können." Grund ist wohl, dass man bei Lesben und Schwulen nicht von Ehe sprechen möchte, was auch in der Parteiführung nicht gut ankäme. In Sachsen-Anhalt versucht die Partei gerade, den Begriff "Personen mit abweichendem Sexualverhalten" populär zu machen ( queer.de berichtete ).Wichtig sei es, die "Leistungen von Homosexuellen für die deutsche Kultur", speziell "der frühen deutschen Homosexuellenbewegung von etwa 1800-1933 verstärkt zu würdigen", so das Papier. Es knüpft damit an eine Rede vom Bundesvorsitzenden Alexander Tassis aus dem Mai in Nürnberg an, in der er Karl Heinrich Ulrichs zu einem "großen Patrioten" verklärte, "Wandervogel"- und Männerbünde-Vorkämpfer Hans Blüher zum großen Vorbild machte – und Magnus Hirschfeld komplett ignorierte ( queer.de berichtete ).Auch ein Lob für den von den Nazis bekämpften jüdischen Sexualwissenschaftler Hirschfeld käme inzwischen wohl in der Partei ungelegen; der thüringische AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke hetzt seit Wochen mit Lügen gegen einen Analverkehr-Workshop im Rahmen der anstehenden Hirschfeld-Tage ( queer.de berichtete ).Die "Homosexuellen in der AfD" hatten die auch mit Homophobie spielende Stimmungsmache Höckes bei Facebook geteilt. Ohnehin ist sich gerade Mirko Welsch, seit jenem Bundestreffen zusammen mit Jana Schneider nur noch stellvertretender Bundesvorsitzender der von Tassis angeführten Truppe, für nichts zu schade. So teilte er auf der Facebook-Seite der Parteitruppe auch einen Aufruf zur nächsten "Demo für alle", machte wie sie aggressiv und irreführend immer wieder Stimmung gegen eine Schulaufklärung über Homo- und Transsexualität.

Die neuen "Leitlinien" der AfD-Homos enden mit dem vielsagenden Hinweis: "Mit diesen Grundsätzen verstehen wir uns als Dienstleister der Partei." Zumindest in dieser Hinsicht funktionieren sie gut: Immer, wenn Björn Höcke, André Poggenburg oder Frauke Petry mit homofeindlichen Äußerungen von Mitgliedern oder ihrem eigenen homofeindlichen Handeln konfrontiert werden, verweisen sie auf die Unterstützung durch die kleine, aber lautstarke Truppe.



Zu mehr als das taugen die "Homosexuellen in der AfD" nicht. Zum Bundesparteitag der AfD im Mai, auf dem die rechte Partei ihr Grundsatzprogramm verabschiedete, waren die AfD-Homos nicht mit eigenen Anträgen zur Förderung von LGBTI-Akezptanz aufgefallen. Während die AfD sich in dem Programm nun offiziell zur "traditionellen Familie" aus Vater und Mutter als "natürliche Gemeinschaft" bekennt, wurde ein Antrag zur Einfügung eines weiteren Satzes in das Papier, "Die AfD bekennt sich zur Institution der eingetragenen Lebenspartnerschaft", weder von der Programmkommission noch aus dem Publikum heraus zur Debatte und Abstimmung gebracht.







Mirko Welsch mit einer Hassrede gegen den "Dreck" und "sozialen Wohlstandsmüll" des Gender Mainstreamings beim AfD-Bundesparteitag im Mai in Stuttgart



Gemeinsam gegen die "Linksverdrehten": Welsch und Poggenburg auf Facebook

Aus dem Publikum zu Wort gemeldet hatte sich allerdings Welsch, als es um den Bereich Bildung ging. Das beschlossene Parteiprogramm lehnt u.a. eine "einseitige Hervorhebung der Homo- und Transsexualität im Unterricht" ab, da Kinder "nicht zum Spielball der sexuellen Neigungen einer lauten Minderheit werden" dürften. Welsch ging das nicht weit genug: Er setzte sich in einer Wortmeldung für einen schärfer formulierten Antrag aus Baden-Württemberg ein, der eine "Propagierung der Homo- und Transsexualität" im Unterricht ablehnt und einen Stopp von Antidiskriminierungsgesetzen fordert. Ausgerechnet Beatrix von Storch stoppte diese Debatte – mit dem Hinweis, dass das letztlich alles auch in der "weniger polemischen" Fassung drin stehe.Wie schmerzfrei die AfD-Homos sind, zeigten sie vor allem in den letzten Wochen, als die Partei ihre Hetze gegen Homosexuelle verschärfte – vor allem in Sachsen-Anhalt, wo sie einen Aktionsplan gegen Homophobie stoppen will, u.a. weil auch der angeblich eine "Frühsexualisierung" enthalte (ein bemängelter Kita-Koffer geht hingegen nur auf die Lebensrealität ein, dass es auch Regenbogenfamilien gibt).In der wohl schlimmsten gezielt homophoben Stimmungsmache in einer Landtagsdebatte seit Jahrzehnten forderte der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas-Tillschneider, dass "das Verhältnis von Norm und Abweichung, auf dem jede funktionierende Gesellschaftsordnung beruht, nicht außer Kraft gesetzt wird". Er sprach von Homosexualität als "Anomalie", "Normabweichung" und "Fehler der Natur".Fraktionschef André Poggenburg betonte, selbst die Homosexuellen in der AfD würden die "Ideologisierung" durch den Aktionsplan kritisieren, der ein "Direktangriff auf die Kinderseelen" sei und das Ziel habe, den "Kindern das Thema Homo- und Transsexualität förmlich aufzudrängen und damit selbstverständlich schadhaft Einfluss auf freie und unbeschwerte frühkindliche Entwicklung" zu nehmen. "Im Grunde handelt es sich hier um ein ganz groß angelegtes, gesellschaftliches Umpolungs- und Umwertungsprogramm (…), bei dem bewusst das Verhältnis von Norm und Abweichung angegriffen wird. Schon Kindergartenkinder sollen mit allen erdenklichen Abweichungen des normalen Sexuallebens konfrontiert und dabei überfordert werden und in der Annahme aufwachsen, dass eine Familie aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern und Kindern völlige Normalität ist."Was selbst Abgeordnete der CDU entsetzte, fand Zustimmung bei den "Homosexuellen in der AfD". Welsch bedankte sich sogar noch bei Poggenburg für dessen Landtagsrede – und holte sich ein dickes Lob dafür ein:Bleibt die Frage, was die Partei und ihre treuen schwulen und wenigen lesbischen Soldaten mit den nicht ganz so "anständigen Homosexuellen" vorhaben.