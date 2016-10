Transphobie im Wahlkampf

Gouverneur McCrory: Caitlyn Jenner muss mit Männern duschen

Caitlyn Jenner holte als Bruce Jenner olympisches Gold im Zehnkampf der Männer für die USA und heirate später in den Kardashian-Clan ein. Sie ist als prominenteste Transsexuelle des Landes derzeit immer wieder Gegenstand der politischen Debatte (Bild: E! Entertainment)

Der republikanische Regierungschef von North Carolina wirft seinen Gegnern vor, der Mehrheitsbevölkerung ein "brandneues Konzept der Geschlechtsidentität" aufzwingen zu wollen.



Pat McCrory, der Gouverneur von North Carolina, hat am Dienstag in einer Fernsehdebatte zur anstehenden Gouverneurswahl erklärt, dass die transsexuelle Ex-Sportlerin Caitlyn Jenner an Universitäten des Bundesstaates die Männer-Duschen benutzen muss. Damit verteidigte der Republikaner das Gesetz HB 2, das Transsexuellen in dem Bundesstaat unter anderem verbietet, Toiletten oder andere geschlechtergetrennte Einrichtungen an öffentlichen Gebäuden zu nutzen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen. Das Gesetz verbietet Kommunen auch, Antidiskriminierungsrichtlinien für Schwule, Lesben, Bisexuelle oder transgeschlechtliche Menschen zu erlassen.



In der Debatte zwischen McCrory und seinem demokratischen Herausforderer für das Gouverneursamt, Generalstaatsanwalt Roy Cooper, machte McCrory "Liberale" für eine "sehr große Veränderung in unserer Kultur" verantwortlich, die die Republikaner dazu gezwungen hätte, die Gesetze gegen Homo- und Transsexuelle zu erlassen. "In der Privatwirtschaft in North Carolina kann [Caitlyn Jenner] überall hingehen, wo die Privatwirtschaft ihr es erlaubt", sagte McCrory. "Wenn sie aber eine Dusche an der University of North Carolina in Chapel Hill nach einem Wettlauf aufsuchen will, muss sie die Männer-Dusche benutzen."





Direktlink | Die Aussage von Gouverneur Pat McCrory zu Caitlyn Jenner bei der Fernsehdebatte

Fortsetzung nach Anzeige

Kulturkampf um LGBT-feindliches Gesetz

McCrory warf seinen politischen Gegnern vor, der Mehrheitsbevölkerung ein "brandneues Konzept der Geschlechtsidentität" aufzwingen zu wollen. In der Vergangenheit hatte er das Gesetz immer wieder als Schutz für biologische Frauen vor Übergriffen durch Männer in öffentlichen Toiletten verteidigt – eine Argumentation, die von Gegnern des Gesetzes als absurd angesehen wird, da keine Fälle von Übergriffen von Transsexuellen oder "verkleideten" Männern auf Frauen an öffentlichen Gebäuden in North Carolina bekannt geworden seien.

Die Demokraten und Bürgerrechtsaktivisten setzen sich für eine Aufhebung von HB 2 ein, weil es dem Staat großen Schaden zufügen würde. Sie bezeichnen das Gesetz als klare Diskriminierung. Die Obama-Regierung hat bereits unter Verweis auf ein Antidiskriminierungsrecht des Bundes angeordnet, das Gesetz nicht mehr anzuwenden, allerdings klagte McCrory gegen den Erlass (queer.de berichtete).







Pat McCrory fürchtet nach der Kontroverse um HB 2 um seine Wiederwahl

HB 2 führte zu einer regelrechten Boykottwelle gegen North Carolina: Mehrere Konzerne legten wegen des kontroversen Gesetzes Expansionspläne in dem Staat auf Eis, darunter auch die Deutsche Bank ( queer.de berichtete ). Viele Musikstars wie Bruce Springsteen Ringo Starr oder Pearl Jam sagten außerdem aus Protest Auftritte in North Carolina ab.Die Gouverneurswahl in North Carolina findet parallel zur Präsidentschaftswahl am 8. November statt. Im Swing-State liefern sich McCrory und Cooper derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach einer aktuellen Umfrage könnte Cooper mit 46 Prozent den republikanischen Amtsinhaber ablösen, der 43 Prozent der Stimmen erhielte. (dk)